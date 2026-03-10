У США показали X-76: вертоліт, який літає як реактивний літак (фото)
Новий літальний апарат від компанії Bell Textron перебуває на стадії розробки. Очікується, що льотні випробування почнуться наступного року.
Новий конвертоплан від компанії Bell Textron офіційно отримав назву X-76. Цей літальний апарат розробляється в рамках програми DARPA (Управління перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США) Speed and Runway Independent Technologies. Мета програми полягає у створенні літального апарату, який би об'єднав характеристики вертольота і реактивного літака. Конвертоплан X-76 якраз робить це, пише New Atlas.
До теперішнього часу X-76 перебував на стадії концептуального проєктування, але тепер, після отримання офіційної назви, почався другий етап його розробки. Він охоплює виготовлення діючого прототипу і підготовку до третього етапу, що включає льотні випробування. Цей етап має розпочатися 2027 року. Головна мета X-76 полягає в подоланні розриву між конвертопланами, такими як Bell Boeing V-22 Osprey, і найсучаснішими реактивними літаками.
Розробники створюють літальний апарат, який може злітати і сідати з відкритої пересіченої місцевості, як гелікоптер, але водночас володіти швидкістю і характеристиками реактивного літака. Це важливо, тому що більшість реактивних літаків можуть злітати і сідати тільки на злітно-посадковій смузі. Водночас конвертоплани мають дуже обмежені льотні характеристики. X-76 покликаний об'єднати переваги обох типів літальних апаратів.
Основна проблема конвертопланів, таких як V-22 Osprey, полягає в тому, що великі несучі гвинти, які забезпечують підйомну силу і тягу, також є обмежувальним фактором. На високих швидкостях гвинти створюють значний опір, який посилюється в міру збільшення швидкості. Це означає, що V-22 Osprey може розвивати максимальну швидкість лише близько 500 км/год.
На думку DARPA, потрібно відмовитися від гвинтів під час переходу літального апарата в режим високошвидкісного горизонтального польоту. X-76 робить це. Він зупиняє роботу гвинтів і складає їх навколо корпусу гондоли (відсік для двигуна), коли двигун починає працювати в режимі реактивного літака. Для цього потрібно замінити коробку передач, як у V-22 Osprey, на новішу версію, яка працює у двох термодинамічних циклах: один для статичної підйомної сили і один для крейсерського польоту на високих дозвукових швидкостях.
У режимі зависання або вертикального зльоту X-76 працює як звичайний конвертоплан. У цьому режимі двигун приводить у рух вал, з'єднаний із гвинтами. У міру прискорення конвертоплана вперед крила починають створювати підйомну силу. При досягненні критичної швидкості близько 278-370 км/год гвинти відключаються і складаються. Таким чином вони разом із гондолою утворюють аеродинамічний обтічник.
При цьому потужність двигуна перенаправляється через звичайне реактивне сопло в задній частині гондоли. Без опору несучих гвинтів X-76 міг би розвивати швидкість понад 833 км/год. Передбачається, що він зможе нести корисне навантаження вагою близько 454 кг і мати дальність польоту близько 1852 км.
