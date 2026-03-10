В США показали X-76: вертолет, который летает как реактивный самолет (фото)

Новый летательный аппарат от компании Bell Textron находится в стадии разработки. Ожидается, что летные испытания начнутся в следующем году.

Новый конвертоплан от компании Bell Textron официально получил название X-76. Этот летательный аппарат разрабатывается в рамках программы DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США) Speed and Runway Independent Technologies. Цель программы состоит в создании летательного аппарата, который бы объединил характеристики вертолета и реактивного самолета. Конвертоплан X-76 как раз делает это, пишет New Atlas.

До настоящего времени X-76 находился на стадии концептуального проектирования, но теперь, после получения официального названия, начался второй этап его разработки. Он включает в себя изготовление действующего прототипа и подготовку к третьему этапу, включающему летные испытания. Этот этап должен начаться в 2027 году. Главная цель X-76 состоит в преодолении разрыва между конвертопланами, такими как Bell Boeing V-22 Osprey, и самыми современными реактивными самолетами.

Bell Boeing V-22 Osprey Фото: Wikipedia

Разработчики создают летательный аппарат, который может взлетать и садиться с открытой пересеченной местности, как вертолет, но при этом обладать скоростью и характеристиками реактивного самолета. Это важно, потому что большинство реактивных самолетов могут взлетать и садиться только на взлетно-посадочной полосе. В то же время конвертопланы имеют очень ограниченные летные характеристики. X-76 призван объединить преимущества обоих типов летательных аппаратов.

X-76. Разработчики создают летательный аппарат, который может взлетать и садиться с открытой пересеченной местности, как вертолет, но при этом обладать скоростью и характеристиками реактивного самолета Фото: DARPA

Основная проблема конвертопланов, таких как V-22 Osprey, заключается в том, что большие несущие винты, обеспечивающие подъемную силу и тягу, также являются ограничивающим фактором. На высоких скоростях винты создают значительное сопротивление, которое усиливается по мере увеличения скорости. Это означает, что V-22 Osprey может развивать максимальную скорость всего около 500 км/ч.

По мнению DARPA, нужно отказаться от винтов при переходе летательного аппарата в режим высокоскоростного горизонтального полета. X-76 делает это. Он останавливает работу винтов и складывает их вокруг корпуса гондолы (отсек для двигателя), когда двигатель начинает работать в режиме реактивного самолета. Для этого нужно заменить коробку передач как V-22 Osprey на более новую версию, которая работает в двух термодинамических циклах: один для статической подъемной силы и один для крейсерского полета на высоких дозвуковых скоростях.

Без сопротивления несущих винтов X-76 мог бы развивать скорость более 833 км/ч Фото: DARPA

В режиме зависания или вертикального взлета X-76 работает как обычный конвертоплан. В этом режиме двигатель приводит в движение вал, соединенный с винтами. По мере ускорения конвертоплана вперед крылья начинают создавать подъемную силу. При достижении критической скорости около 278–370 км/ч винты отключаются и складываются. Таким образом они вместе с гондолой образуют аэродинамический обтекатель.

При этом мощность двигателя перенаправляется через обычное реактивное сопло в задней части гондолы. Без сопротивления несущих винтов X-76 мог бы развивать скорость более 833 км/ч. Предполагается, что он сможет нести полезную нагрузку весом около 454 кг и иметь дальность полета около 1852 км.

