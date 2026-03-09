Скрытая технология, которая наконец-то поможет получить бесконечную энергию

Ученые утверждают, что путь к коммерческой термоядерной энергетике зависит от более совершенных способов измерения поведения чрезвычайно горячей плазмы.

В новом отчете группы американских ученых, подготовленном при поддержке Министерства энергетики США, в качестве ключевых технологий, способных ускорить создание термоядерной энергии, указываются передовые методы диагностики, инструменты искусственного интеллекта и более надежные датчики, пишет SciTechDaily.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Термоядерная энергия считается практически бесконечной энергией, которую можно получить с помощью термоядерного синтеза. Но нужно сделать так, чтобы этот синтез был устойчивым и постоянным в термоядерном реакторе.

Безопасная и стабильная работа термоядерного реактора требует от ученых тщательного отслеживания поведения его топлива. Необходимо контролировать свойства чрезвычайно горячей плазмы, такие как температура и плотность, поскольку эти факторы определяют, могут ли происходить термоядерные реакции и оставаться стабильными. Для сбора этой информации ученые используют специализированные диагностические приборы, которые предназначены для измерения условий внутри реактора.

Новый отчет ученых рекомендует расширить инвестиции в развитие возможностей США по разработке и использованию этих диагностических технологий. Согласно отчету, усовершенствованные измерительные инструменты могут предоставить важную информацию, которая поможет ускорить разработку коммерческих термоядерных электростанций.

Отчет по развитию термоядерной энергетики был подготовлен несколькими десяткам ученых из разных университетов в США. Их целью было определить, какие диагностические и измерительные технологии наиболее важны для укрепления лидерства США в области термоядерной энергетики и науки о плазме.

Этот отчет содержит важные рекомендации по ключевым областям плазменной и термоядерной науки и технологий. Результаты этого отчета свидетельствуют о критической роли диагностики в достижении устойчивой термоядерной энергии.

В подготовке отчета приняли участие ученые, изучившие ключевые темы в области физики плазмы. Они охватывают как фундаментальную науку о плазме, так и разработку будущих систем термоядерной энергетики. Вот эти темы:

Низкотемпературная плазма;

Плазма высокой плотности энергии;

Взаимодействие плазмы с материалом;

Горящая плазма, созданная в результате термоядерного синтеза с магнитным удержанием (ТМУ);

Горящая плазма, созданная в результате термоядерного синтеза с инерциальным удержанием (ТИУ);

Термоядерные электростанции на основе ТМУ;

Термоядерные электростанции на основе ТИУ;

Ученые считают, что для получения термоядерной энергии одну из главных ролей играет разработка диагностических средств, способных выдерживать интенсивное излучение, ожидаемое внутри будущих термоядерных реакторов. Также нужно создать методы измерения, которые позволят наблюдать за чрезвычайно быстрыми процессами, происходящими в экспериментах по инерциальному термоядерному синтезу.

В отчете также подчеркивается роль искусственного интеллекта в оказании помощи ученым в более эффективном проектировании новых диагностических инструментов.

Как уже писал Фокус, физики с помощью экспериментального термоядерного реактора достигли такой плотности плазмы, которая считалась невозможной.

Также Фокус писал о том, что ученые из MIT создали устройство "бесшумной речи": его сравнивают с телепатией.