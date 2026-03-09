Ученые из MIT создали устройство "бесшумной речи": его сравнивают с телепатией

Компания AlterEgo, созданная учеными из Массачусетского технологического института (MIT), продемонстрировала свое устройство “бесшумной речи”, которое выглядит как телепатия.

На рынке появилось новое носимое устройство, которое выглядит как телепатия в действии. Оно называется AlterEgo, и его секрет не в магии или чтении мыслей, пишет CNET.

Создатели утверждают, что устройство носимое устройство AlterEgo распознает "бесшумную речь": от произнесения слов беззвучно до внутренних голосовых движений.

Это означает, что многие задачи, обычно выполняемые голосом, теперь можно выполнять бесшумно, включая разговор, перевод между языками в реальном времени и управление цифровыми устройствами. Само устройство носится на ушах.

Есть преимущество в плане конфиденциальности, связанное с отсутствием необходимости озвучивать конфиденциальную информацию на публике, но также возникают и проблемы конфиденциальности, которые возникают, когда компьютер встает между двумя людьми, общающимися друг с другом.

Компания AlterEgo, созданная учеными из Массачусетского технологического института, утверждает, что технология носимого устройства AlterEgo основана на том, что исследователи называют "бесшумной речью". Это метод интерпретации тонких нервно-мышечных сигналов, участвующих в речи до того, как слова произносятся вслух.

Но технология AlterEgo идет еще дальше. Ее создатели разработали систему под названием Silent Sense, которая позволяет устройству обнаруживать различные формы речевой активности: от обычной речи до бесшумного произнесения слов или даже слабых мышечных сигналов, которые появляются, когда вы собираетесь говорить.

Если вы задаетесь вопросом, может ли устройство читать ваши мысли, то нет. Вместо этого устройство обнаруживает сигналы, производимые, когда человек намеренно задействует свою речевую систему.

AlterEgo обладает потенциалом стать одной из самых интересных новых носимых технологий за последнее время.

