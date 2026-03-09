Взрыв ядерной ракеты: в США мог появиться свой Чернобыль из-за гаечного ключа (фото)

В 1980 году произошла одна из самых знаменитых аварий, связанных с ядерными ракетами. Межконтинентальная баллистическая ракета Titan II с ядерной боеголовкой взорвалась и чуть на стала причиной масштабной трагедии.

18-19 сентября в 5 километрах от небольшого города Дамаскус в штате Арканзас, США, произошла катастрофа, связанная со взрывом межконтинентальной баллистической ракеты LGM-25C Titan II. Она находилась в пусковой шахте на ракетном комплексе 374-7 ВВС США и когда в шахту попал торцевой гаечный ключ, который уронил член команды технического обслуживания, началась цепочка событий, которые могли привести к масштабной ядерной катастрофе, пишет Popular Mechanics.

В конце 50-х годов прошлого века стало ясно, что идея дальних ядерных бомбардировщиков стала устаревшей. Если ракету можно было запустить в космос, ее можно было запустить и по цели на Земле, причем гораздо быстрее, чем бомбардировщики могли долететь до цели и сбросить на нее ядерную бомбу.

Первые американские межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками, такие Titan I, работали на криогенном топливе, используя такие вещества, как жидкий кислород, который необходимо было поддерживать в холодном состоянии. На заправку топливом и подготовку ракеты к запуску уходило около 15 минут.

Межконтинентальная баллистическая ракета Titan II Фото: popularmechanics.com

Ракета Titan II имела большую дальность полета и в отличие от своего предшественника, использовала гиперголическое топливо, при котором топливо и окислитель хранились внутри ракеты при комнатной температуре и смешивались для запуска практически мгновенно. В качестве топлива выступал аэрозин (взрывоопасная смесь гидразина и диметилгидразин), а в качестве окислителя — тетраоксид азота.

Ракеты Titan II всегда были заправлены топливом и готовы к запуску в любой момент. Но это означало, что они требовали постоянного наблюдения и технического обслуживания.

Вечером, 18 сентября 1980 года, команда технического обслуживания начала осмотр ракеты LGM-25C Titan II с 9-мегатонной ядреной боеголовкой W53. Примерно в 18:30 одни из членов технической команды уронил в шахту насадку для торцевого гаечного ключа весом 3,6 кг, который упал на глубину 24 метра, отскочил от дна шахты и пробил топливный бак первой ступени ракеты. Это вызвало утечку взрывоопасного топлива.

Была объявлена эвакуация ракетного комплекса и окружающей территории. Во время работ по ликвидации аварии в 3 часа утра 19 сентября пары топлива, заполнившие ракетную шахту, взорвались. Ядерная ракета была уничтожена взрывом паров топлива, скопившихся в пусковой шахте.

Взрыв сорвал бронированные двери ракетной шахты и разбросал обломки повсюду, включая ядерную боеголовку, установленную на ракете Фото: popularmechanics.com

Взрыв сорвал бронированные двери ракетной шахты и разбросал обломки повсюду, включая ядерную боеголовку, установленную на ракете, мощность которой была 9 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, имела мощность около 15 килотонн, а на Нагасаки — около 21 килотонны. В мегатонне содержится 1000 килотонн.

В конце концов, боеголовку нашли примерно в 30 метрах от пусковой шахты. При этом утечки радиоактивных веществ не произошло. Системы безопасности боеголовки предотвратили потерю радиоактивного материала или ядерный взрыв.

Чудом погиб только один человек, но был ранен 21 военнослужащий ВВС США.

Когда известие о взрыве достигло американской общественности, президент США Джимми Картер выступил с заявлением, заверив жителей штата Арканзас, что утечки радиоактивного материала не было и ситуация находится под контролем. Губернатор штата Арканзас Билл Клинтон (будущий президент США) заявил, что представители ВВС сообщили ему, что внутри шахты не могло произойти ядерного взрыва.

Ракетный комплекс так и не был отремонтирован. Обломки были вывезены с территории площадью 1,6 км² окружающей объект, а само место было засыпано грудой гравия, земли и мелких бетонных обломков.

