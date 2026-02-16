Американские самолеты случайно сбросили ядерные бомбы на США: что произошло

Несколько раз в течение 10 лет американские бомбардировщики могли спровоцировать ядерный апокалипсис в США.

Несмотря на то, что США во время Холодной войны подготовили ядерные бомбы для нанесения потенциальных ударов по СССР, несколько раз американские бомбардировщики сбросили их на свою собственную территорию совершенно случайно, пишет IFLScience.

Инциденты с ядерным оружием в 1958 году

В период с 1950 по 1958 год десятки американских бомбардировщиков, перевозивших ядерные бомбы, потерпели крушение. Но благодаря особенностям конструкции бомб, крупных катастроф в основном удалось избежать. Дело в том, что тогда ядерный материал перевозили отдельно от корпуса бомб. Но затем их начали соединять вместе во время перевозки.

В феврале 1958 года бомбардировщик B-47 случайно уронил ядерную бомбу у побережья штата Джорджия, которая так и не была найдена. До сих пор неизвестно была ли она действующей.

Затем, месяц спустя, бомбардировщик B-47 случайно сбросил ядерную бомбу над штатом Южная Каролина. В бомбе не было ядерных материалов, поэтому единственным ущербом стал кратер глубиной 9 метров, шесть раненых случайных прохожих и также значительный материальный ущерб.

В ноябре того же года бомбардировщик B-47 загорелся при взлете с авиабазы ​​в Техасе. Он перевозил ядерные бомбы и обычные взрывчатые вещества. При крушении самолета произошел взрыв, после которого остался кратер шириной 10,5 метров и глубиной 9 метров. Местность была загрязнена радиоактивными материалами, хотя степень загрязнения была засекречена.

Затем, три недели спустя, еще один B-47 загорелся, даже не взлетев. Ядерное оружие на борту было уничтожено, загрязнив радиоактивными веществами окрестности авиабазы ​​в Луизиане.

Ядерные катастрофы во время операции "Хромированный купол"

C 1960 по1968 год ВВС США проводили операцию "Хромированный купол". 24 часа в сутки каждый день в воздухе находились бомбардировщики B-52, которые летали по маршрутам, позволяющим нанести ядерный удар по СССР в случае войны. На борту самолетов находились термоядерные бомбы.

В январе 1961 года бомбардировщик B-52 развалился в воздухе над Голдсборо, Северная Каролина, сбросив две термоядерные бомбы мощностью 3,8 мегатонны каждая. Этой мощности было достаточно, чтобы испарить всех и все в радиусе 27 километров. Две термоядерные бомбы отделились от разрушающегося самолета. У одной из бомб раскрылся парашют, и она приземлилась практически неповрежденной. Вторая бомба упала в болото и разрушилась, обломки ушли в почву на значительную глубину. При этом погибли три члена экипажа самолета из пяти.

Следующая крупная катастрофа произошла в марте того же года в Юба-Сити, Калифорния. Во время полета самолета B-52 с термоядерными бомбами на борту произошла разгерметизация кабины. Экипаж обнаружил, что у них осталось очень мало топлива и они не смогут долететь до места заправки. Поэтому пилоты катапультировались. Перевозимые самолетом две термоядерные бомбы были выброшены из обломков самолета при ударе о землю, но защитные устройства бомб предотвратили взрыв, и радиоактивного заражения местности не произошло. Поэтому, к счастью, ядерные бомбы не уничтожили Калифорнию.

Третья катастрофа во время операции "Хромированный купол" произошла в январе 1964 года. Бомбардировщик B-52, несущий две 9-мегатонные термоядерные бомбы вылетел из Массачусетса в Джорджию. Над Аппалачскими горами бушевала метель, вызывая такую ​​сильную турбулентность, что хвост самолета отломился в воздухе. Самолет стал неуправляемым, экипаж катапультировался, и самолет врезался в заснеженные горы. Трое членов экипажа из пяти погибли. При этом две термоядерные бомбы были найдены относительно неповрежденными среди обломков самолета и обезврежены.

Четвертая катастрофа произошла на средиземноморском побережье Испании в январе 1966 года. Бомбардировщик B-52 столкнулся с самолетом-заправщиком, в результате чего бомбардировщик развалился на части и сбросил четыре термоядерные бомбы. Две бомбы разрушились, вызвав радиационное заражение местности на территории площадью 2 квадратных километра.

Последняя катастрофа, которая навсегда положила конец операции "Хромированный купол", произошла в Гренландии над военной базой Туле. Бомбардировщик B-52 разбился недалеко от базы Туле, потеряв при этом четыре термоядерные ядерные бомбы. Они были разрушены и произошло загрязнение радиоактивным материалом.

Сейчас база Туле называется космическая база Питуффик и она имеет стратегическое значение для Пентагона. Как уже писал Фокус, планы Трампа присоединить Гренландию к США являются частью новой космической гонки.