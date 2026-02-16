Американські літаки випадково скинули ядерні бомби на США: що сталося

Кілька разів протягом 10 років американські бомбардувальники могли спровокувати ядерний апокаліпсис у США.

Незважаючи на те, що США під час Холодної війни підготували ядерні бомби для нанесення потенційних ударів по СРСР, кілька разів американські бомбардувальники скинули їх на свою власну територію абсолютно випадково, пише IFLScience.

Інциденти з ядерною зброєю 1958 року

У період з 1950 по 1958 рік десятки американських бомбардувальників, що перевозили ядерні бомби, зазнали аварії. Але завдяки особливостям конструкції бомб, великих катастроф здебільшого вдалося уникнути. Річ у тім, що тоді ядерний матеріал перевозили окремо від корпусу бомб. Але потім їх почали з'єднувати разом під час перевезення.

У лютому 1958 року бомбардувальник B-47 випадково впустив ядерну бомбу біля узбережжя штату Джорджія, яку так і не було знайдено. Досі невідомо, чи була вона діючою.

Потім, через місяць, бомбардувальник B-47 випадково скинув ядерну бомбу над штатом Південна Кароліна. У бомбі не було ядерних матеріалів, тож єдиною шкодою став кратер завглибшки 9 метрів, шість поранених випадкових перехожих і також значний матеріальний збиток.

У листопаді того ж року бомбардувальник B-47 загорівся під час зльоту з авіабази в Техасі. Він перевозив ядерні бомби і звичайні вибухові речовини. Під час аварії літака стався вибух, після якого залишився кратер завширшки 10,5 метрів і глибиною 9 метрів. Місцевість була забруднена радіоактивними матеріалами, хоча ступінь забруднення було засекречено.

Потім, через три тижні, ще один B-47 загорівся, навіть не злетівши. Ядерну зброю на борту було знищено, забруднивши радіоактивними речовинами околиці авіабази в Луїзіані.

Ядерні катастрофи під час операції "Хромований купол"

З 1960 по 1968 рік ВПС США проводили операцію "Хромований купол". 24 години на добу щодня в повітрі перебували бомбардувальники B-52, які літали за маршрутами, що дають змогу завдати ядерного удару по СРСР у разі війни. На борту літаків були термоядерні бомби.

У січні 1961 року бомбардувальник B-52 розвалився в повітрі над Голдсборо, Північна Кароліна, скинувши дві термоядерні бомби потужністю 3,8 мегатонни кожна. Цієї потужності було достатньо, щоб випарувати всіх і все в радіусі 27 кілометрів. Дві термоядерні бомби відокремилися від літака, що руйнувався. В однієї з бомб розкрився парашут, і вона приземлилася практично неушкодженою. Друга бомба впала в болото і зруйнувалася, уламки пішли в ґрунт на значну глибину. При цьому загинули три члени екіпажу літака з п'яти.

Наступна велика катастрофа сталася в березні того ж року в Юба-Сіті, Каліфорнія. Під час польоту літака B-52 з термоядерними бомбами на борту сталася розгерметизація кабіни. Екіпаж виявив, що в них залишилося дуже мало палива і вони не зможуть долетіти до місця заправки. Тому пілоти катапультувалися. Дві термоядерні бомби, що перевозилися літаком, були викинуті з уламків літака під час удару об землю, але захисні пристрої бомб запобігли вибуху, і радіоактивного зараження місцевості не відбулося. Тож, на щастя, ядерні бомби не знищили Каліфорнію.

Третя катастрофа під час операції "Хромований купол" сталася в січні 1964 року. Бомбардувальник B-52, що ніс дві 9-мегатонні термоядерні бомби, вилетів із Массачусетса до Джорджії. Над Аппалачськими горами вирувала хуртовина, викликаючи таку сильну турбулентність, що хвіст літака відламався в повітрі. Літак став некерованим, екіпаж катапультувався, і літак врізався в засніжені гори. Троє членів екіпажу з п'яти загинули. При цьому дві термоядерні бомби були знайдені відносно неушкодженими серед уламків літака і знешкоджені.

Четверта катастрофа сталася на середземноморському узбережжі Іспанії в січні 1966 року. Бомбардувальник B-52 зіткнувся з літаком-заправником, унаслідок чого бомбардувальник розвалився на частини і скинув чотири термоядерні бомби. Дві бомби зруйнувалися, спричинивши радіаційне зараження місцевості на території площею 2 квадратних кілометри.

Остання катастрофа, яка назавжди поклала край операції "Хромований купол", сталася в Гренландії над військовою базою Туле. Бомбардувальник B-52 розбився недалеко від бази Туле, втративши при цьому чотири термоядерні ядерні бомби. Вони були зруйновані і відбулося забруднення радіоактивним матеріалом.

Зараз база Туле називається космічна база Пітуффік і вона має стратегічне значення для Пентагону. Як уже писав Фокус, плани Трампа приєднати Гренландію до США є частиною нової космічної гонки.