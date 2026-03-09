Вибух ядерної ракети: у США міг з'явитися свій Чорнобиль через гайковий ключ (фото)

У 1980 році сталася одна з найзнаменитіших аварій, пов'язаних з ядерними ракетами. Міжконтинентальна балістична ракета Titan II з ядерною боєголовкою вибухнула і ледве не стала причиною масштабної трагедії.

18-19 вересня за 5 кілометрів від невеликого міста Дамаскус у штаті Арканзас, США, сталася катастрофа, пов'язана з вибухом міжконтинентальної балістичної ракети LGM-25C Titan II. Вона перебувала в пусковій шахті на ракетному комплексі 374-7 ВПС США, і коли до шахти потрапив торцевий гайковий ключ, який упустив член команди технічного обслуговування, розпочався ланцюжок подій, які могли призвести до масштабної ядерної катастрофи, пише Popular Mechanics.

Наприкінці 50-х років минулого століття стало зрозуміло, що ідея далеких ядерних бомбардувальників стала застарілою. Якщо ракету можна було запустити в космос, її можна було запустити і по цілі на Землі, причому набагато швидше, ніж бомбардувальники могли долетіти до цілі і скинути на неї ядерну бомбу.

Перші американські міжконтинентальні балістичні ракети з ядерними боєголовками, такі Titan I, працювали на кріогенному паливі, використовуючи такі речовини, як рідкий кисень, який необхідно було підтримувати в холодному стані. На заправку паливом і підготовку ракети до запуску йшло близько 15 хвилин.

Міжконтинентальна балістична ракета Titan II Фото: popularmechanics.com

Ракета Titan II мала більшу дальність польоту і, на відміну від свого попередника, використовувала гіперголічне паливо, за якого паливо і окислювач зберігалися всередині ракети за кімнатної температури і змішувалися для запуску практично миттєво. Як паливо виступав аерозин (вибухонебезпечна суміш гідразину і диметилгідразину), а як окислювач — тетраоксид азоту.

Ракети Titan II завжди були заправлені паливом і готові до запуску в будь-який момент. Але це означало, що вони вимагали постійного спостереження і технічного обслуговування.

Увечері, 18 вересня 1980 року, команда технічного обслуговування почала огляд ракети LGM-25C Titan II з 9-мегатонною ядерною боєголовкою W53. Приблизно о 18:30 один із членів технічної команди впустив у шахту насадку для торцевого гайкового ключа вагою 3,6 кг, який упав на глибину 24 метри, відскочив від дна шахти і пробив паливний бак першого ступеня ракети. Це спричинило витік вибухонебезпечного палива.

Було оголошено евакуацію ракетного комплексу та навколишньої території. Під час робіт із ліквідації аварії о 3-й годині ранку 19 вересня пари палива, що заповнили ракетну шахту, вибухнули. Ядерна ракета була знищена вибухом парів палива, що скупчилися в пусковій шахті.

Вибух зірвав броньовані двері ракетної шахти і розкидав уламки всюди, включно з ядерною боєголовкою, встановленою на ракеті Фото: popularmechanics.com

Вибух зірвав броньовані двері ракетної шахти і розкидав уламки всюди, включно з ядерною боєголовкою, встановленою на ракеті, потужність якої була 9 мегатонн у тротиловому еквіваленті. Для порівняння, атомна бомба, скинута на Хіросіму, мала потужність близько 15 кілотонн, а на Нагасакі — близько 21 кілотонни. У мегатоні міститься 1000 кілотонн.

Зрештою, боєголовку знайшли приблизно за 30 метрів від пускової шахти. При цьому витоку радіоактивних речовин не сталося. Системи безпеки боєголовки запобігли втраті радіоактивного матеріалу або ядерному вибуху.

Дивом загинула тільки одна людина, але було поранено 21 військовослужбовця ВПС США.

Коли звістка про вибух досягла американської громадськості, президент США Джиммі Картер виступив із заявою, запевнивши мешканців штату Арканзас, що витоку радіоактивного матеріалу не було і ситуація перебуває під контролем. Губернатор штату Арканзас Білл Клінтон (майбутній президент США) заявив, що представники ВПС повідомили йому, що всередині шахти не могло статися ядерного вибуху.

Ракетний комплекс так і не було відремонтовано. Уламки було вивезено з території площею 1,6 км², що оточує об'єкт, а саме місце було засипано купою гравію, землі та дрібних бетонних уламків.

