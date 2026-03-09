Учені з MIT створили пристрій "безшумної мови": його порівнюють із телепатією

Компанія AlterEgo, створена вченими з Массачусетського технологічного інституту (MIT), продемонструвала свій пристрій "безшумної мови", що має вигляд телепатії.

На ринку з'явився новий переносний пристрій, який виглядає як телепатія в дії. Він називається AlterEgo, і його секрет не в магії або читанні думок, пише CNET.

Творці стверджують, що пристрій переносний пристрій AlterEgo розпізнає "безшумне мовлення": від вимовляння слів беззвучно до внутрішніх голосових рухів.

Це означає, що багато завдань, які зазвичай виконують голосом, тепер можна виконувати безшумно, включно з розмовою, перекладом між мовами в реальному часі та керуванням цифровими пристроями. Сам пристрій носиться на вухах.

Є перевага в плані конфіденційності, пов'язана з відсутністю необхідності озвучувати конфіденційну інформацію на публіці, але також виникають і проблеми конфіденційності, що виникають, коли комп'ютер встає між двома людьми, які спілкуються один з одним.

Компанія AlterEgo, створена вченими з Массачусетського технологічного інституту, стверджує, що технологія переносного пристрою AlterEgo ґрунтується на тому, що дослідники називають "безшумним мовленням". Це метод інтерпретації тонких нервово-м'язових сигналів, що беруть участь у мові до того, як слова вимовляють уголос.

Але технологія AlterEgo йде ще далі. Її творці розробили систему під назвою Silent Sense, яка дає змогу пристрою виявляти різні форми мовленнєвої активності: від звичайного мовлення до безшумної вимови слів або навіть слабких м'язових сигналів, які з'являються, коли ви збираєтеся говорити.

Якщо ви ставите питання, чи може пристрій читати ваші думки, то ні. Натомість пристрій виявляє сигнали, вироблені, коли людина навмисно задіює свою мовну систему.

AlterEgo має потенціал стати однією з найцікавіших нових носимих технологій за останній час.

