"Летающие автомобили" начнут полеты в США уже летом 2026 года (фото)

Правительство США объявило о новой пилотной программе, призванной запустить в эксплуатацию новые типы летательных аппаратов по всей стране.

Новые типы летательных аппаратов, своего рода "летающие автомобили", способные взлетать и приземляться в ограниченном пространстве, как вертолеты, но функционирующие как самолеты, начнут работать в США уже в июне 2026 года. Об этом сообщило Министерство транспорта США, пишет WIRED.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

"Летающие автомобили" появятся в воздушном пространстве восьми регионов США, включая город Нью-Йорк. Министерство транспорта США объявило о начале трехлетней пилотной программы, в рамках которой новые летательные аппараты будут перевозить людей и грузы по стране еще до того, как они получат полную сертификацию от Федерального управления гражданской авиации.

Компании, разрабатывающие эти летательные аппараты, утверждают, что они дешевле, тише и выбрасывают меньше вредных веществ в воздух, чем вертолеты или самолеты. В новом проекте примут участие электрические летательные аппараты с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) и летательные аппараты с коротким взлетом и посадкой (STOL). Они требуют мало места для эксплуатации, и могут совершать взлет и посадку за пределами традиционных аэропортов и ближе к местам проживания и работы людей. Разработчики этих транспортных средств считают, что в ближайшем будущем обычные люди смогут перемещаться между соседними городами за считанные минуты.

Аэротакси Midnight от Archer Aviation Фото: Wired

В пилотном проекте принимает участие компания Archer Aviation, разработчик электрического аэротакси под названием Midnight, которое может перевозить до 4 пассажиров в течение 60-90 минут. Также в проекте участвуют производитель электросамолетов Beta Technologies, компания Joby Aviation, занимающаяся производством аэротакси, а также компания Electra, которая строит гибридный электрический STOL. Все четыре компании уже завершили испытательные полеты в США.

Администрация Трампа впервые заявила о своей поддержке новых авиационных технологий в июне прошлого года, когда президент США подписал указ, призванный сократить "бюрократию" вокруг "летающих автомобилей" и сверхзвуковых самолетов в США. План, представленный администрацией Байдена в 2023 году, предусматривал развертывание аэротакси к 2028 году, как раз к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе.

Летательный аппарат с коротким взлетом и посадкой EL9 от Electra Фото: Wired

Поскольку eVTOL — это новая технология, компаниям, занимающимся их производством, потребовались годы для получения полной сертификации от правительства. Новые летательные аппараты нуждаются в новых правилах и стандартах безопасности и должны пройти несколько этапов сертификации, прежде чем они смогут начать перевозить пассажиров. Ни одна из компаний, участвующих в пилотной программе, не завершила полный процесс сертификации от Федерального управления гражданской авиации США.

В то же время правительство Китая выдало местной компании EHang разрешение на эксплуатацию автономных eVTOL. Компания заявляет, что начнет с выполнения полетов в нескольких китайских городах в этом году. Дубай планирует начать предоставлять услуги аэротакси eVTOL совместно с компанией Joby Aviation также в этом году.

Как уже писал Фокус, в США получил официальное название вертолет, который летает как реактивный самолет. Ожидается, что летные испытания начнутся в следующем году.

Также Фокус писал о том, что межзвездный объект 3I/ATLAS содержит огромное количество алкоголя и это удивило астрономов.