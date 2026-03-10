Межзвездный объект 3I/ATLAS содержит огромное количество алкоголя: это удивило астрономов

Знаменитая межзвездная комета содержит неожиданные молекулы. Такого химического состава ученые обычно не наблюдают у комет в Солнечной системе.

Межзвездная комета 3I/ATLAS сейчас покидает Солнечную систему, но астрономы продолжают анализировать данные, полученные, когда этот гость из другой части нашей галактики, находился ближе к Солнцу. 3I/ATLAS — это лишь третий известный межзвездный объект, обнаруженный в Солнечной системе, и он содержит важную информацию о месте своего рождения, которое может отличатся от окрестностей Солнца. После изучения данных, полученных во время наблюдения за кометой 3I/ATLAS в конце 2025 года радиотелескопом ALMA, ученые получили неожиданную информацию о межзвездном объекте. Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal, пишет Phys.

Как показало исследование, межзвездный объект 3I/ATLAS наполнен алкоголем и цианидом. Ученые обнаружили в составе кометы необычно высокое содержание метанола (органическая молекула, известная как метиловый спирт), а также цианистый водород (содержащая азот молекулы, известная как синильная кислота, которая часто встречается в кометах).

Ученых удивило то, что 3I/ATLAS содержит слишком много метанола по сравнению с известными кометами в Солнечной системе. При этом астрономы обнаружили неожиданное соотношение между метанолом и цианистым водородом в составе кометы. Метанола почти в два раза больше и такого еще никогда не видели ученые в составе комет в Солнечной системе.

По словам астрономов, 3I/ATLAS является одной из самых богатых метанолом комет, которые когда-либо были изучены в окрестностях Солнца. Это исследование показывает, что ледяной объект образовался в совершенно иных условиях, чем те, что наблюдаются в нашей Солнечной системе.

Обе молекулы астрономы смогли обнаружить в коме кометы 3I/ATLAS. Это оболочка из газа и пыли, которая образовалась, когда ледяное ядро кометы начало таять под влиянием тепла Солнце. В итоге лед начал сублимировать, то есть превращался сразу из твердого в газообразное состояние.

До сильного сближения с Солнцем кома межзвездной кометы 3I/ATLAS состояла в основном из углекислого газа. Когда Солнце начало нагревать ледяное ядро кометы, то она начала выделять большое количество метанола и цианистого водорода.

На основе того, как молекулы удаляются от кометы, астрономы определили, что цианистый водород поступает из ее ядра, а метанол поступает не только из ядра, но и образуется из частиц льда в коме. Эти крошечные ледяные частицы по мере нагревания выделяют метанол. Подобное поведение наблюдалось у некоторых комет в Солнечной системе, но это первый случай, когда физика выделения газов наблюдалась с такой детализацией у межзвездного объекта.

Хотя точное место рождения кометы 3I/ATLAS, вероятно, никогда не будет известно, каждая новая информация о ней дает больше понимания той среды, в которой она образовалась где-то в другой части Млечного Пути.

Напоминаем, что межзвездный объект 3I/ATLAS в марте 2026 года должен оказаться на близком расстоянии от Юпитера, а затем начнет путешествие обратно в межзвездное пространство. Там комета находилась в течение нескольких миллиардов лет прежде чем оказалась возле Солнца.

