Сегодня на Землю упадет аппарат NASA весом 600 кг: 14 лет находился в космосе (фото)

Согласно прогнозам NASA, космический аппарат Van Allen Probe A не должен причинить вред кому-либо из людей.

Два космических аппарата NASA, Van Allen Probe A и Van Allen Probe B, весом 600 кг, с 2012 по 2019 год изучали радиационные пояса Земли. После завершения миссии они остались кружить вокруг нашей планеты. Теперь же зонд Van Allen Probe A снизился настолько сильно, что согласно расчетам, должен войти в атмосферу Земли во вторник, 10 марта, пишет Space.

Радиационные пояса Земли – это сообразные кольца из заряженных частиц, захваченных магнитным полем нашей планеты. Они играют важную роль в защите Земли от космического излучения, солнечных бурь и постоянного солнечного ветра. Космическое излучение, а также солнечные частицы опасны для астронавта, спутников, а также для наземных технологий, таких как связь, навигация и электросети. Поэтому ученым важно понимать, как устроены радиационные пояса Земли.

Радиационные пояса Земли. Иллюстрация Фото: IFLS

Их исследованием занимались с 2012 по 2019 года занимались космические аппараты NASA Van Allen Probe A и Van Allen Probe B. Они были выведены на высокоэллиптическую орбиту, что позволяло зондам находится на расстоянии от 618 до 30 415 километров от Земли. Зонда собрали чрезвычайно важные данные, которые ученые анализируют до сих пор.

Аппараты Van Allen Probe A и Van Allen Probe B стали первыми в истории зондами, которые в течение нескольких лет изучали радиационные пояса Земли, находясь в пределах этих поясов. Архивные данные этой миссии имеют ключевое значение для прогнозирования того, как активность Солнца влияет на спутники, астронавтов и даже на связь, навигацию и электросети на Земле.

Зонды Van Allen Probe A и Van Allen Probe B перед отправкой в космос в 2012 году Фото: NASA

В 2019 году NASA прекратило данную миссию, ведь у аппаратов закончилось топливо и с тех пор они вращаемся вокруг нашей планеты. Первоначально предполагалось, что оба зонда войдут в атмосферу Земли не раньше 2034 года. Но недавняя сильная активность Солнца в виде интенсивных вспышек и корональных выбросов плазмы привела к тому, что атмосфера Земли расширилась. Это значит, что космическим аппаратам сложнее находится высоко над нашей планетой и их орбита снижается. Новые расчеты показали, что зонд Van Allen Probe B упадет на Землю примерно в 2030 году, а вот падение Van Allen Probe A должно произойти во вторник, 10 марта, примерно около полуночи по Киеву. Хотя зонд может войти в атмосферу на несколько часов раньше или позже, то есть уже 11 марта.

В NASA считают, что большая часть космического аппарат сгорит в атмосфере, но некоторые компоненты, как ожидается, переживут падение вниз. В то жен время риск столкновения обломков с каким-либо человеком оценивается как очень низкий или 1 к 4200. Это связано с тем, что 70% поверхности планеты покрыты водой, а потому обломки космического аппарата скорее всего упадут в открытом океане.

