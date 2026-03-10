Сьогодні на Землю впаде апарат NASA вагою 600 кг: 14 років перебував у космосі (фото)

Згідно з прогнозами NASA, космічний апарат Van Allen Probe A не повинен завдати шкоди будь-кому з людей.

Два космічні апарати NASA, Van Allen Probe A і Van Allen Probe B, вагою 600 кг, з 2012 по 2019 рік вивчали радіаційні пояси Землі. Після завершення місії вони залишилися кружляти навколо нашої планети. Тепер же зонд Van Allen Probe A знизився настільки сильно, що згідно з розрахунками, має увійти в атмосферу Землі у вівторок, 10 березня, пише Space.

Радіаційні пояси Землі — це подібні кільця із заряджених частинок, захоплених магнітним полем нашої планети. Вони відіграють важливу роль у захисті Землі від космічного випромінювання, сонячних бур і постійного сонячного вітру. Космічне випромінювання, а також сонячні частинки небезпечні для астронавта, супутників, а також для наземних технологій, таких як зв'язок, навігація та електромережі. Тому вченим важливо розуміти, як влаштовані радіаційні пояси Землі.

Радіаційні пояси Землі. Ілюстрація Фото: IFLS

Їхнім дослідженням займалися з 2012 по 2019 роки займалися космічні апарати NASA Van Allen Probe A і Van Allen Probe B. Вони були виведені на високоеліптичну орбіту, що дозволяло зондам перебувати на відстані від 618 до 30 415 кілометрів від Землі. Зонди зібрали надзвичайно важливі дані, які вчені аналізують досі.

Апарати Van Allen Probe A і Van Allen Probe B стали першими в історії зондами, які протягом кількох років вивчали радіаційні пояси Землі, перебуваючи в межах цих поясів. Архівні дані цієї місії мають ключове значення для прогнозування того, як активність Сонця впливає на супутники, астронавтів і навіть на зв'язок, навігацію та електромережі на Землі.

Зонди Van Allen Probe A і Van Allen Probe B перед відправленням у космос у 2012 році Фото: solar-system

У 2019 році NASA припинило цю місію, адже в апаратів закінчилося паливо і відтоді вони обертаються навколо нашої планети. Спочатку передбачалося, що обидва зонди увійдуть в атмосферу Землі не раніше 2034 року. Але недавня сильна активність Сонця у вигляді інтенсивних спалахів і корональних викидів плазми призвела до того, що атмосфера Землі розширилася. Це означає, що космічним апаратам складніше перебувати високо над нашою планетою і їхня орбіта знижується. Нові розрахунки засвідчили, що зонд Van Allen Probe B впаде на Землю приблизно 2030 року, а ось падіння Van Allen Probe A має відбутися у вівторок, 10 березня, приблизно близько опівночі за Києвом. Хоча зонд може увійти в атмосферу на кілька годин раніше або пізніше, тобто вже 11 березня.

У NASA вважають, що більша частина космічного апарату згорить в атмосфері, але деякі компоненти, як очікується, переживуть падіння вниз. Водночас ризик зіткнення уламків з будь-якою людиною оцінюють як дуже низький або 1 до 4200. Це пов'язано з тим, що 70% поверхні планети вкриті водою, а тому уламки космічного апарату найімовірніше впадуть у відкритому океані.

