Інститут SETI міг пропустити важливий дзвінок від інопланетян: у всьому винні зірки

Учені, які шукають радіосигнали від позаземних цивілізацій, з'ясували, що потрібно змінити підхід до цього процесу.

Вчені з Інституту SETI, які займаються пошуком радіосигналів від позаземного розумного життя, вважають, що деякі подібні повідомлення можуть просто ігноруватися. А тому, ймовірно, якщо позаземні цивілізації намагалися з нами зв'язатися, то вчені могли пропустити такий "міжзоряний телефонний дзвінок". Дослідники дійшли висновку, що космічна погода, яку формують зірки, може перетворювати сильні, заздалегідь сплановані сигнали від інопланетян на більш слабкі радіосигнали, які зазвичай ігнорує. Дослідження опубліковано в журналі Astrophysical Journal, пише Gizmodo.

Вчені припустили, що природні астрофізичні явища, включно зі зміною щільності плазми в зоряному вітрі та корональні викиди маси із зірки можуть спотворювати потенційні радіосигнали, які відправляють позаземні цивілізації зі своєї планети.

Такі сигнали можуть стати надто слабкими та мати не ту частоту, на якій шукають інопланетяни повідомлення науковці, а тому вони ігноруються. Хоча насправді ці радіосигнали можуть бути повідомленнями від позаземних цивілізацій. Які змінила космічна погода.

Щоб перевірити свою гіпотезу, вчені використовували дані про радіосигнали, передані в минулому на Землю космічними апаратами з різної відстані від Сонця. Дослідники хотіли з'ясувати, як активність Сонця і місцева космічна погода могла вплинути на ці сигнали.

Вчені виявили значне спотворення сигналів від апаратів, які перебували на відстані до 6,26 мільйонів кілометрів від Сонця. З'ясувалося, що сигнали ставали слабшими під час сонячних бур, коли в космос випускається багато інтенсивного випромінювання і відбуваються викиди плазми у вигляді корональних викидів маси. Виявилося, що чим ближче апарати перебували до Сонця, тим слабшим ставав їхній сигнал і частоти змінювалися.

Уся ця інформація про те, як змінюються радіосигнали залежно від відстані від зірки та її активності, може бути використана для коригування стратегії пошуку сигналів від позаземних цивілізацій. Вчені кажуть, що результати дослідження дають уявлення про те, наскільки чітким може виглядати будь-який позаземний радіосигнал, що передається з певної точки в іншій зоряній системі.

"Оцінюючи, як зоряна активність може змінювати сигнали, ми можемо розробити пошуки, які краще відповідають тому, що фактично досягає Землі, а не тільки тому, що було передано потенційними інопланетянами", — кажуть учені.

