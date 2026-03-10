Модульні роботи одного разу можуть правити світом: перетворюються майже на що завгодно (відео)

Учені представили дивних роботів, які можуть створювати мільярди варіантів будови свого тіла. І все це вони роблять тільки за допомогою ніг.

Автори нової наукової статті представили опис реконфігурованих модульних роботів. Вони складаються з безлічі блоків і можуть бути сконфігуровані різними способами. Це дає змогу роботам адаптуватися до навколишнього середовища і вимог будь-якого завдання, яке вони намагаються виконати. Вчені продемонстрували і на практиці, як працюють ці незвичайні роботи, які можуть викликати занепокоєння своїм зовнішнім виглядом. Стаття опублікована в журналі PNAS, пише Gizmodo.

За словами вчених, ця модульна система може дозволити автоматичне проєктування і швидке складання нових маневрених роботів тільки за допомогою різноманітних конфігурацій їхніх ніг.

Модульна система була створена для того, щоб представити роботам можливість "еволюціонувати" самостійно, набуваючи форм, які найкраще відповідають навколишньому середовищу, пояснюють автори статті.

Вчені створили прості, але самодостатні блоки, які вони називають автономними модульними ногами. Кожна "нога" являє собою два циліндри, з'єднані з центральною сферою, і вона оснащена власним джерелом живлення, датчиками, процесорами і виконавчими механізмами. Це означає, що навіть один блок може виконувати прості рухи, включно з перекочуванням, обертанням навколо свого сферичного центру і підстрибуванням.

Якщо додати ще пару блоків, то робот починає рухатися. При цьому, як кажуть учені, "ноги" можуть перестати бути "ногами" всередині складної конструкції, активно підтримуючи тіло і його рухи, наприклад, як "хребет". Таким чином ці блоки не торкатимуться поверхні під час руху робота.

У кожного блоку модульної системи є 18 точок, до яких може прикріпитися інший блок. Таким чином всього два блоки можна скомбінувати 435 способами. Кількість можливих конфігурацій різко зростає в міру збільшення кількості блоків. Якщо є п'ять блоків, то існують уже сотні мільярдів можливих комбінацій конструкції робота.

При цьому ці дивні роботи можуть викликати занепокоєння, адже їхні різкі, безладні рухи нагадують рухи павука, а тому трохи лякають.

Науковці кажуть, що наявні роботи поки що не можуть автономно прикріплювати до себе додаткові модулі чи перебудовуватися для відновлення ушкоджень тіла або ж редагування своєї морфології, а також створення копій. Але це поки що. Адже ця модульна система дасть змогу роботам це робити в майбутньому.

Подібна модульна система має величезний потенціал. Навіть у своєму нинішньому вигляді роботи відрізняються міцністю й адаптивністю. Вчені вважають, що в майбутньому такі модульні роботи будуть запущені в масове виробництво. Таким чином з'являться роботи, які зможуть відтворювати деякі структури і моделі поведінки тварин.

