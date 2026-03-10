Модульные роботы однажды могут править миром: превращаются почти во что угодно (видео)

Ученые представили странных роботов, которые могут создавать миллиарды вариантов строения своего тела. И все это они делают только с помощью ног.

Авторы новой научной статьи представили описание реконфигурируемых модульных роботов. Они состоят из множества блоков и могут быть сконфигурированы различными способами. Это позволяет роботам адаптироваться к окружающей среде и требованиям любой задачи, которую они пытаются выполнить. Ученые продемонстрировали и на практике, как работают эти необычные роботы, которые могут вызвать беспокойство своим внешним видом. Статья опубликована в журнале PNAS, пишет Gizmodo.

По словам ученых, эта модульная система может позволить автоматическое проектирование и быструю сборку новых маневренных роботов только с помощью разнообразных конфигураций их ног.

Модульная система была создана для того, чтобы представить роботам возможность "эволюционировать" самостоятельно, принимая формы, которые наилучшим образом соответствуют окружающей среде, объясняют авторы статьи.

Ученые создали простые, но самодостаточные блоки, которые они называют автономными модульными ногами. Каждая "нога" представляет собой два цилиндра, соединенных с центральной сферой, и она оснащена собственным источником питания, датчиками, процессорами и исполнительными механизмами. Это означает, что даже один блок может выполнять простые движения, включая перекатывание, вращение вокруг своего сферического центра и подпрыгивание.

Если добавить еще пару блоков, то робот начинает двигаться. При этом, как говорят ученые, "ноги" могут перестать быть "ногами" внутри сложной конструкции, активно поддерживая тело и его движения, например, в качестве "позвоночника". Таким образом эти блоки не будут касаться поверхности во время движения робота.

У каждого блока модульной системы есть 18 точек, к которым может прикрепиться другой блок. Таким образом всего два блока можно скомбинировать 435 способами. Количество возможных конфигураций резко возрастает по мере увеличения числа блоков. Если есть пять блоков, то существуют уже сотни миллиардов возможных комбинаций конструкции робота.

При этом данные странные роботы могут вызвать беспокойство, ведь их резкие, беспорядочные движения напоминают движения паука, а потому немного пугают.

Ученые говорят, что существующие роботы пока не могут автономно прикреплять к себе дополнительные модули или перестраиваться для восстановления повреждений тела или же редактирования своей морфологии, а также создания копий. Но это пока. Ведь данная модульная система позволит роботам это делать в будущем.

Подобная модульная система обладает огромным потенциалом. Даже в своем нынешнем виде роботы отличаются прочностью и адаптивностью. Ученые считают, что в будущем такие модульные роботы будут запущены в массовое производство. Таким образом появятся роботы, которые смогут воспроизводить некоторые структуры и модели поведения животных.

