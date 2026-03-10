Терминатор XIX века: первый в мире фильм про роботов обнаружен в США (видео)

Через почти 130 лет в США обнаружили фантастический немой фильм, который считался потерянным. В нем впервые показан робот.

Библиотека Конгресса США выпустила отреставрированную версию самого старого в мире фильма с участием робота. Немой фильм режиссера Жоржа Мельеса "Гугусс и автомат" 1897 года считался навсегда потерянным. Представители Библиотека Конгресса США говорят, что данный фильм представляет собой первый случай, когда робот был запечатлен в движущемся изображении. Хотя само слово "робот" появилось только в 1921 году, когда чешский драматург Карел Чапек придумал его в своей научно-фантастической пьесе "R.U.R.", пишет New Atlas.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Библиотека Конгресса США выпустила отреставрированную версию самого старого в мире фильма с участием робота

Режиссер Жорж Мельес считается одним из основоположников мирового кинематографа и изобретателей первых кинотрюков, а также пионером кинофантастики. Он внедрил множество инноваций, которые сегодня составляют основу кинопроизводства.

Мельес придумал идею искусственно срежиссированных сцен. То есть, расположение сцен для создания связного повествования. Он также был одним из первых, кто создал то, что мы сейчас называем фильмами со спецэффектами.

Жорж Мельес Фото: Wikipedia

Все началось в 1896 году, когда камера Мельеса заклинила во время съемки на площади Оперы в Париже, в результате чего автобус "превратился" в катафалк. Режиссер начал исследовать, как использовать этот прием, смешивая его со всевозможными сценическими фокусами и иллюзиями. К этому он добавил такие операторские трюки, как двойная экспозиция, наложения, ручная раскраска и матовые съемки.

Мельес с помощью своих приемов создал серию немых фантастических фильмов, но многие из них навсегда утрачены. Почти 130 лет таким потерянным фильмом считался "Гугусс и автомат". Но в сентябре прошлого года этот фильм был передан в Библиотеку Конгресса США, хотя его владелец раритетной пленки, Билл Макфарланд из штата Мичиган, даже не знал, какой ценный он сделал подарок. Только эксперты смогли выяснить, что это знаменитый немой фантастический фильм, который теперь удалось отреставрировать. Оказалось, что прадед Макфарланда был любителем новых технологий, а потому в конце XIX века купил проектор и кучу фильмов.

Сюжет фильма "Гугусс и автомат", который длится меньше минуты, достаточно простой. Клоун по имени Гугусс показывает "робота" в виде маленького мальчика, который затем вырастает до размера взрослого человека и затем нападает на клоуна. Последний после этого с помощью молотка бьет "робота" по голове и тот уменьшается в размерах, пока не уничтожается полностью.

Как уже писал Фокус, компания BMW запустила уже второй пилотный проект, в котором гуманоидные роботы собирают автомобили.

Также Фокус писал о том, что в США показали X-76: вертолет, который летает как реактивный самолет.