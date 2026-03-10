Термінатор XIX століття: перший у світі фільм про роботів виявлено у США (відео)

Через майже 130 років у США виявили фантастичний німий фільм, який вважався втраченим. У ньому вперше показано робота.

Бібліотека Конгресу США випустила відреставровану версію найстарішого у світі фільму за участю робота. Німий фільм режисера Жоржа Мельєса "Гугусс і автомат" 1897 року вважався назавжди втраченим. Представники Бібліотеки Конгресу США кажуть, що цей фільм являє собою перший випадок, коли робот був зображений у рухомому зображенні. Хоча саме слово "робот" з'явилося тільки 1921 року, коли чеський драматург Карел Чапек вигадав його у своїй науково-фантастичній п'єсі "R.U.R.", пише New Atlas.

Режисер Жорж Мельєс вважається одним з основоположників світового кінематографа і винахідників перших кінотрюків, а також піонером кінофантастики. Він впровадив безліч інновацій, які сьогодні складають основу кіновиробництва.

Мельєс придумав ідею штучно зрежисованих сцен. Тобто, розташування сцен для створення зв'язного оповідання. Він також був одним із перших, хто створив те, що ми зараз називаємо фільмами зі спецефектами.

Жорж Мельєс Фото: Wikipedia

Усе почалося 1896 року, коли камера Мельєса заклинила під час зйомки на площі Опери в Парижі, внаслідок чого автобус "перетворився" на катафалк. Режисер почав досліджувати, як використовувати цей прийом, змішуючи його зі всілякими сценічними фокусами та ілюзіями. До цього він додав такі операторські трюки, як подвійна експозиція, накладення, ручне розфарбування і матові зйомки.

Мельєс за допомогою своїх прийомів створив серію німих фантастичних фільмів, але багато з них назавжди втрачено. Майже 130 років таким втраченим фільмом вважався "Гугусс і автомат". Але у вересні минулого року цей фільм було передано до Бібліотеки Конгресу США, хоча його власник раритетної плівки, Білл Макфарланд зі штату Мічиган, навіть не знав, який цінний він зробив подарунок. Лише експерти змогли з'ясувати, що це знаменитий німий фантастичний фільм, який тепер вдалося відреставрувати. Виявилося, що прадід Макфарланда був шанувальником нових технологій, а тому наприкінці ХІХ століття купив проектор і купу фільмів.

Сюжет фільму "Гугусс і автомат", який триває менше хвилини, досить простий. Клоун на ім'я Гугусс показує "робота" у вигляді маленького хлопчика, який потім виростає до розміру дорослої людини і потім нападає на клоуна. Останній після цього за допомогою молотка б'є "робота" по голові і той зменшується в розмірах, поки не знищується повністю.

