Институт SETI мог пропустить важный звонок от инопланетян: во всем виноваты звезды

Ученые, которые ищут радиосигналы от внеземных цивилизаций, выяснили, что нужно изменить подход к этому процессу.

Ученые из Института SETI, которые занимаются поиском радиосигналов от внеземной разумной жизни, считают, что некоторые подобные сообщения могут просто игнорироваться. А потому, вероятно, если внеземные цивилизации пытались с нами связаться, то ученые могли пропустить такой "межзвездный телефонный звонок". Исследователи пришли к выводу, что космическая погода, которую формируют звезды, может превращать сильные, заранее спланированные сигналы от инопланетян в более слабые радиосигналы, которые обычно игнорирует. Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal, пишет Gizmodo.

Ученые предположили, что естестве венные астрофизические явления, включая изменение плотности плазмы в звездном ветре и корональные выбросы массы со звезды могут искажать потенциальные радиосигналы, которые отправляют внеземные цивилизации со своей планеты.

Такие сигналы могут стать слишком слабыми и иметь не ту частоту, на которой ищут инопланетяне сообщения ученые, а потому они игнорируются. Хотя на самом деле эти радиосигналы могут сообщениями от внеземных цивилизаций. Которые изменила космическая погода.

Чтобы проверить свою гипотезу, ученые использовали данные о радиосигналах, передаваемых в прошлом на Землю космическими аппаратами, с разного расстояния от Солнца. Исследователи хотели выяснить, как активность Солнца и местная космическая погода могла повлиять на эти сигналы.

Ученые обнаружили значительное искажение сигналов от аппаратов, которые находились на расстоянии до 6,26 миллионов километров от Солнца. Выяснилось, что сигналы становились более слабыми во время солнечных бурь, когда в космос выпускается много интенсивного излучения и происходят выбросы плазмы в виде корональных выбросов массы. Оказалось, что чем ближе аппараты находились к Солнцу, тем более слабым становился их сигнал и частоты менялись.

Вся эта информация о том, как изменяются радиосигналы в зависимости от расстояния от звезды и ее активности, может быть использована для корректировки стратегии поиска сигналов от внеземных цивилизаций. Ученые говорят, что результаты исследования дают о том, насколько четким может выглядеть любой внеземной радиосигнал, передаваемый из определенной точки в другой звездной системе.

"Оценивая, как звездная активность может изменять сигналы, мы можем разработать поиски, которые лучше соответствуют тому, что фактически достигает Земли, а не только тому, что было передано потенциальными инопланетянами", — говорят ученые.

