Людство живе у брехні: астронавт NASA зробив тривожну заяву через 178 днів у космосі

Астронавт провів на Міжнародній космічній станції майже дві сотні днів, а після заявив, що людство весь цей час "живе у брехні".

Астронавт NASA Рон Гаран вирушив на Міжнародну космічну станцію (МКС) 4 квітня 2011 року і повернувся на Землю лише 16 вересня 2011 року, зробивши майже 3000 витків навколо нашої планети. Після повернення додому астронавт заявив, що людство весь цей час "жило у брехні", пише Daily Mail.

За словами Гарана під час свого перебування на космічній станції, дивлячись у вікно МКС, він був вражений тим, наскільки інакший вигляд має наш світ з орбіти. Астронавт зазначає, що з космосу чітко видно тендітні системи життєзабезпечення планети: її атмосфера, океани та екосистеми. Однак люди ставляться до них так, ніби вони існують лише для обслуговування глобальної економіки.

Астронавт NASA заявив, що перебуваючи на борту МКС, він "не бачив економіки". Однак створені людиною системи розглядають все, включно з самими системами життєзабезпечення нашої планети, як дочірню компанію, що повністю належить глобальній економіці. Таким чином, з погляду космічного простору очевидно, що ми живемо у брехні.

Гаран також заявив, що цей погляд змусив його усвідомити, що багато земних систем, на які покладаються люди, побудовані на хибній ідеї, яка передбачає, що природні ресурси Землі є лише "дочірньою компанією економічного зростання". З цього погляду, за словами астронавта, стає очевидно, що пріоритети людства вкрай помилкові.

Астронавти вважають, що людям слід перейти від мислення "економіка, суспільство, планета" до мислення "планета, суспільство, економіка". Гаран вважає, що саме в такий спосіб нам вдасться продовжити наш еволюційний прогрес.

Зазначимо, що астронавти називають це зрушення "ефектом огляду", вперше описаним космічним філософом Френком Вайтом у 1987 році. Він описував цей глибокий зсув, який відчувають астронавти, коли вони спостерігають за нашою планетою з космосу.

Астронавт також заявив про інше своє відкриття, зроблене під час перебування на МКС: люди насправді не з Землі, а безпосередньо є частиною цієї планети. Ба більше, Гаран вважає, що ми не у Всесвіті, а по суті є Всесвітом, який набуває свідомості. Астронавт також вважає, що для розуміння цієї концепції зовсім не обов'язково подорожувати в космос — люди можуть розвинути те, що астронавти називають "орбітальною перспективою", не залишаючи планети.

