Вік Всесвіту виявився зовсім іншим: він не відповідає наявним теоріям

Вчені провели дослідження найстаріших зірок у нашій галактиці і змогли отримати нову оцінку віку Всесвіту.

Астрономи використали найстаріші зірки Чумацького Шляху, щоб оцінити істинний вік Всесвіту і, нарешті, розв'язати давню загадку, відому як проблема Габбла. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Phys.

Одне з найбільш обговорюваних питань у сучасній космології — це значення сталої Габбла, яка показує швидкість розширення Всесвіту сьогодні. Протягом багатьох років різні методи вимірювання давали різні результати. Досі цьому немає пояснення і це називається проблема Габбла. Космологічні моделі напряму пов'язують поточну швидкість розширення Всесвіту з його віком. Більш високе значення постійної Габбла має на увазі, що Всесвіт молодший, а менші значення, що він старіший. Водночас прийнято вважати, що Всесвіт існує приблизно 13,8 мільярдів років. Але, можливо, це не так.

Учені використали дані про найстаріші зірки в нашій галактиці Чумацький Шлях, отримані за допомогою космічного телескопа Gaia, і виявили, що вік цих зірок становить 13,6 мільярда років.

Але цей вік суперечить більш молодому Всесвіту, запропонованому на основі вимірювань сталої Габбла за допомогою зірок типу цефеїди та вибухів наднових, виявлених у локальному Всесвіті. Згідно з цими вимірами Всесвіт існує приблизно 13 мільярдів років.

Водночас отриманий вік більше узгоджується з вимірюваннями сталої Габбла з використанням реліктового випромінювання, післясвітіння Великого вибуху, які припускають, що Всесвіт існує близько 14 мільярдів років.

Але який із цих двох вікових груп Всесвіту є правильним? Всесвіт не може бути молодшим за найстаріші зірки. Якщо вік найстаріших зірок у нашій галактиці можна виміряти з високою точністю, то можна встановити надійну нижню межу віку Всесвіту.

Астрономи використовували наявний каталог вікових груп зірок, який містить оцінки віку більш ніж 200 000 зірок у Чумацькому шляху, створений за допомогою космічного телескопа Gaia. Науковці використовували цей набір даних для відбору вибірки найстаріших зірок з найбільш надійними вимірами віку. До остаточної вибірки увійшло близько 100 стародавніх зірок, вік яких було визначено дуже точно. І їхній вік становить 13,6 мільярдів років.

Очікується, що майбутні випуски даних телескопа Gaia допоможуть ще краще уточнити вимірювання як віку Всесвіту, так і сталої Габбла. Можливо, проблема Габбла буде вирішена, а Всесвіт може існувати трохи менше часу, ніж передбачалося.

