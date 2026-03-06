Приватна орбітальна станція скоро опиниться в космосі: компанія зі США отримала $500 млн (відео)

Компанія Vast отримала інвестиції на суму 500 мільйонів доларів для продовження створення орбітальних станцій Haven. Одна з версій цих станцій має стати повноцінною заміною Міжнародної космічної станції (МКС).

Американська компанія Vast прагне розширити присутність людства в космосі за допомогою своїх орбітальних станцій. Тепер у компанії з'явилося набагато більше коштів для досягнення цієї мети. Вона отримала 500 мільйонів доларів нових інвестицій для продовження розробки станцій Haven-1 і Haven-2, пише Space.

"Ці інвестиції підкреслюють тверду впевненість ринку як у нашій стратегії, так і в наших інженерних рішеннях. Станції Haven спроектовані для забезпечення безпечного та економічно ефективного доступу до досліджень в умовах мікрогравітації та виробництва в космос", — заявив генеральний директор Vast Макс Хаот.

Згідно із заявою Vast, гроші будуть використані для розширення виробничих потужностей, збільшення штату співробітників і продовження створення наступника МКС, космічної станції Haven-2. Вона покликана забезпечити безперервну присутність астронавтів на низькій навколоземній орбіті для США та їхніх союзників.

МКС має бути виведена з експлуатації наприкінці 2030 року. NASA планує використовувати одну або кілька нових приватних орбітальних станцій для проведення наукових досліджень у космосі. NASA укладатиме контракти з компаніями, що дасть змогу розміщувати астронавтів і наукове обладнання на їхніх станціях.

Компанія Vast планує запустити перший модуль орбітальної станції Haven-2 у 2028 році і додавати по одному модулю приблизно кожні шість місяців до 2032 року.

У 2027 році Vast планує запустити на орбіту одномодульну експериментальну станцію Haven-1. Вона не розрахована на прийом великої кількості астронавтів і на їхнє тривале перебування в космосі. Астронавти зможуть перебувати на станції протягом близько 14 днів.

Компанія Vast вже протестувала деякі ключові технології станції Haven-1 за допомогою безпілотного космічного апарату Haven-Demo, який був запущений на низьку навколоземну орбіту в листопаді 2025 року.

У компанії Vast заявили, що перевагою їхньої орбітальної станції є безпека і низька вартість, а також наявність дуже комфортних умов для астронавтів.

Vast — не єдина компанія, що працює над створенням приватної космічної станції на навколоземній орбіті. Наприклад, компанія Axiom Space планує запустити кілька модулів до МКС, починаючи з 2027 року. Після виведення МКС з експлуатації ці модулі об'єднають, і вони стануть орбітальною станцією. Компанії Blue Origin і Sierra Space розробляють станцію під назвою Orbital Reef, а компанії NanoRacks і Voyager Space створюють станцію Starlab.

