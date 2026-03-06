"Ядерна бомба" з космосу: вчені нарешті з'ясували, що станеться через 6 років (фото)

Астрономи поставили крапку в суперечках про те, зіткнеться великий астероїд 2024 YR4 з Місяцем у 2032 році чи ні. Цей удар був би порівнянний із вибухом ядерної бомби і від нього могли постраждати земні технології.

Учені за допомогою космічного телескопа Вебб з'ясували, що астероїд 2024 YR4, який міг зіткнутися з Місяцем у грудні 2032 року, пролетить повз супутник Землі. Таким чином не постраждають супутники на орбіті, і ми не побачимо унікальний метеорний потік у небі, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Астероїд 2024 YR4 діаметром 60 метрів астрономи виявили 27 грудня 2024 року. На початку 2025 року він став найнебезпечнішим із коли-небудь виявлених астероїдів. Початкові розрахунки показали, що цей космічний камінь може врізатися в Землю 22 грудня 2032 року. Астероїд такого розміру міг би зруйнувати велике місто, а в разі падіння в океан спричинити катастрофічне цунамі.

Пізніше вчені виключили можливість того, що астероїд 2024 YR4 впаде на нашу планету. Але існували припущення, що він може врізатися в Місяць у грудні 2032 року. Але точно вчені не знали, станеться це чи ні, адже не було можливості визначити точну орбіту астероїда, за якою він обертається навколо Сонця.

Астрономи вважали, що визначити орбіту астероїда 2024 YR4 можна буде тільки 2028 року, коли будуть хороші умови для спостереження за космічним каменем. Але вчені з Університету Джонса Гопкінса (США) зрозуміли, що в космічного телескопа Вебб буде шанс спостерігати за астероїдом 2024 YR4 у період із 18 до 26 лютого цього року.

Телескоп Вебб сфотографував астероїд 2024 YR4 18 лютого 2026 року Фото: solar-system

Протягом цього тижня астероїд рухався на тлі зірок, положення яких було добре відомо. Відстежуючи рух астероїда щодо цих зірок, космічний телескоп Вебб зміг визначити точну орбіту 2024 YR4. Хоча зробити це було не дуже просто, адже астероїд є одним із найбільш тьмяних об'єктів, які коли-небудь спостерігалися телескопом Вебб.

За словами вчених, з'ясувалося, що астероїд 2024 YR4 не вріжеться в Місяць, а пролетить повз нього, хоча і на дуже близькій за космічними мірками відстані — приблизно 21 000 кілометрів.

Якби 2024 YR4 все ж таки впав на Місяць, то астрономи вперше б побачили велике зіткнення астероїда із супутником Землі. Це було б приголомшливе видовище при спостереженні із Землі, адже виник би дуже яскравий спалах світла. Падіння астероїда призвело б до створення кратера діаметром приблизно 1 кілометр. При цьому під час удару виділилася б енергія, еквівалентна 6 мільйонам тонн тротилу, або, по суті, потужному ядерному вибуху.

Після удару поверхнею Місяця були б викинуті уламки, більша частина з яких повернулася б назад. Але мільйони кілограмів каміння з Місяця полетіли б у бік Землі і створили б унікальний метеорний потік, який можна було спостерігати в небі протягом кількох днів.

Ці камені з Місяця також могли знищити супутники на навколоземній орбіті. З огляду на те, що уламки залишалися б біля Землі довгий час, то небезпека для супутників залишалася б протягом кількох років, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що космічний телескоп NASA сфотографував унікальне "Котяче око". Вчені показали зображення однієї з найвідоміших планетарних туманностей, у центрі якої перебуває дуже яскрава зірка, що вмирає.