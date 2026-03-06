"Ядерная бомба" из космоса: ученые наконец-то выяснили, что произойдет через 6 лет (фото)

Астрономы поставили точку в спорах о том, столкнется ли крупный астероид 2024 YR4 с Луной в 2032 году или нет. Этот удар был бы сравним со взрывом ядерной бомбы и от него могли пострадать земные технологии.

Ученые с помощью космического телескопа Уэбб выяснили, что астероид 2024 YR4, который мог столкнуться с Луной в декабре 2032 года, пролетит мимо спутника Земли. Таким образом не пострадают спутники на орбите, и мы не увидим уникальный метеорный поток в небе, пишет Space.

Астероид 2024 YR4 диаметром 60 метров астрономы обнаружили 27 декабря 2024 года. В начале 2025 года он стал самым опасным из когда-либо обнаруженных астероидов. Первоначальные расчеты показали, что этот космический камень может врезаться в Землю 22 декабря 2032 года. Астероид такого размера мог бы разрушить большой город, а в случае падения в океан вызвать катастрофическое цунами.

Позже ученые исключили возможность того, что астероид 2024 YR4 упадет на нашу планету. Но существовали предположения, что он может врезаться в Луну в декабре 2032 года. Но точно ученые не знали произойдет это или нет, ведь не было возможности определить точную орбиту астероида, по которой он вращается вокруг Солнца.

Астрономы считали, что определить орбиту астероида 2024 YR4 можно будет только в 2028 году, когда будут хорошие условия для наблюдения за космическим камнем. Но ученые из Университета Джонса Хопкинса (США) поняли, что у космического телескопа Уэбб будет шанс наблюдать за астероидом 2024 YR4 в период с 18 по 26 февраля этого года.

Телескоп Уэбб сфотографировал астероид 2024 YR4 18 февраля 2026 года Фото: NASA

В течение этой недели астероид двигался на фоне звезд, положение которых было хорошо известно. Отслеживая движение астероида относительно этих звезд, космический телескоп Уэбб смог определить точную орбиту 2024 YR4. Хотя сделать это было не очень просто, ведь астероид является одним из самых тусклых объектов, когда-либо наблюдавшихся телескопом Уэбб.

По словам ученых, выяснилось, что астероид 2024 YR4 не врежется в Луну, а пролетит мимо нее, хотя и на очень близком по космическим меркам расстоянии – примерно 21 000 километров.

Если бы 2024 YR4 все же упал на Луну, то астрономы впервые бы увидели крупное столкновение астероида со спутником Земли. Это было бы потрясающее зрелище при наблюдении с Земли, ведь возникла бы очень яркая вспышка света. Падение астероида привело бы к созданию кратера диаметром примерно 1 километр. При этом во время удара выделилась бы энергия, эквивалентная 6 миллионам тонн тротила, или, по сути, мощному ядерному взрыву.

После удара по поверхности Луны были бы выброшены обломки, большая часть из которых вернулась бы обратно. Но миллионы килограммов камней с Луны полетели бы в сторону Земли и создали уникальный метеорный поток, который можно было наблюдать в небе в течение нескольких дней.

Эти камни с Луны также могли уничтожить спутники на околоземной орбите. Учитывая, что обломки оставались бы возле Земли долго время, то опасность для спутников оставалась в течение нескольких лет, как уже писал Фокус.

