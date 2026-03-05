В 10 000 раз ярче Солнца: телескоп NASA сфотографировал уникальный "Кошачий глаз" (фото)

Ученые показали изображение одной из самых известных планетарных туманностей, в центре которой находится умирающая очень яркая звезда.

Астрономы представили новые фотографии знаменитой планетарной туманности "Кошачий глаз" или NGC 6543, которая находится на расстоянии 4300 световых лет от нас. Эта туманность уже несколько десятилетий удивляет ученых своей сложной и многослойной структурой. Это одна из самых сложных по структуре туманностей в известной Вселенной, пишет Phys.

Планетарные туманности никаким образом не связаны с планетами. Еще в XVIII веке астрономы изначально принимали их за планеты, ведь часто эти облака из газа и пыли имеют круглую форму. Но затем выяснилось, что эти объекты представляет собой выброшенное вещество умирающей звезды. Когда некоторые звезды заканчивают свой жизненный цикл, они сбрасывают свои внешние слои в космос. При этом данный процесс может длится тысячи и сотни тысяч лет.

Одной из самых известных туманностей является туманность "Кошачий глаз", которая выделяется на фоне остальных подобных объектов своей очень сложной структурой. В центре туманности находится умирающая звезда, которая примерно в 10 000 раз ярче Солнца. Тысячи лет назад она начала выбрасывать в космос свое вещество и создала планетарную туманность. Считается, что сейчас звезда меньше Солнца по массе, но изначально ее масса была примерно в 5 раз больше.

Астрономы показали сразу два изображения: новую фотографию, сделанную космическим телескопом NASA Хаббл, а также изображение, сделанное космическим телескопом Евклид (им управляет Европейское космическое агентство).

Туманность "Кошачий глаз". Фотография телескопа Хаббл Фото: NASA

Хотя телескоп Евклид в первую очередь предназначен для изучения очень далекого космоса, она сделал удивительную фотографию туманности "Кошачий глаз", которая находится в локальной Вселенной. Фотография была сделана в ближнем инфракрасном свете и видимом свете. Благодаря ей можно увидеть, что центральная часть туманности со своей сложной структурой окружена кольцом из красочного газа. Это кольцо было создано умирающей звездой в самом начале процесса выброса вещества, до образования основной туманности в центре. Вся туманность выделяется на фоне множества далеких галактик.

Туманность "Кошачий глаз". Фотография телескопа Евклид Фото: ESA

На фотографии телескопа Хаббл хорошо видны разнообразные газовые структуры, расположенные в ядре туманности "Кошачий глаз". Этот снимок добавляет целостности изображению телескопа Евклид и дает максимально полное представление об этом удивительном объекте. Считается, что структуры в ядре туманности отражают эпизодический характер выброса вещества умирающей звездой. И они показывают разные этапы последних стадий жизни некогда массивной звезды.

