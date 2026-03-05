Чай, кофе, острый соус: что будут есть астронавты "Артемида-2" во время полета к Луне

NASA рассказало, какие продукты питания отправятся на борту космического корабля “Орион” в 10-дневное путешествие вокруг Луны и обратно. Меню астронавтов достаточно разнообразное.

У четырех астронавтов миссии "Артемида-2", которые, если все пойдет по плану отправятся в 10-дневное путешествие к Луне и обратно уже в апреле, каждый день будет время для завтрака, обеда и ужина. Есть астронавты не смогут только время запуска в космос и возвращения на Землю. Что же будет в меню участников исторической миссии? В последний раз астронавты NASA сто-либо ели далеко за пределами околоземной орбиты в 1972 году, пишет IFLScience.

Первая еда в космосе

Первый человек в космосе, Юрий Гагарин, в 1961 году также стал первым человеком, который что-либо ел за пределами Земли. Первым блюдом человечества в космосе был тюбик пасты из говядины и печени с шоколадным соусом на десерт. Первые астронавты NASA тоже не питались изысканной едой в космосе. Это были сублимированные порошки и полужидкие продукты.

При этом выбор продуктов питания для астронавтов всегда ограничивается в том числе их массой. Нельзя взять слишком много еды на борт космического корабля. Тем не менее в NASA говорят, что на борту космического корабля "Орион", на котором астронавты отправится к Луне, облетят ее и вернуться обратно, будет достаточно специально отобранной еды.

Никаких крошек

Согласно сообщению NASA, все продукты питания для астронавтов миссии "Артемида-2" тщательно отобраны, чтобы оставаться безопасными и иметь длительный срок хранения. Еда должна быть простой в приготовлении и употреблении в условиях микрогравитации, а также содержать минимальное количество крошек. Выбор продуктов питания осуществлялся в координации с экспертами по космическому питанию и экипажем с целью баланса калорий и питательных веществ, а также с учетом индивидуальных предпочтений астронавтов. Крошки уже ранее были проблемой для NASA, ведь они улетали и попадали в чувствительное оборудование и легкие астронавтов.

Что будут есть астронавты "Артемида-2" в космосе?

Каждый астронавт миссии "Артемида-2" сможет выпить максимум два ароматизированных напитка в день. Астронавты смогут выбрать кофе, зеленый чай, смузи из манго и персика, шоколадный напиток, ванильный напиток, лимонад, яблочный сидр, ананасовый напиток, какао и клубничный напиток.

NASA перечислило наиболее распространенные продукты питания, которые будут взяты на борт космического корабля "Орион" и может так получится, что даже строгий отбор еды может привести к появлению крошек.

Например, астронавты смогут есть тортильи, а также пшеничные лепешки. Из более интересных блюд экипаж сможет попробовать жареную говяжью грудинку, макароны с сыром, запеченную брокколи, зеленую фасоль и овощной киш. В меню также будет кускус с орехами, черничная гранола и колбаски для завтрака.

У астронавтов даже есть на выбор пять разных видов острого соуса, горчица, джем, мед, арахисовое и миндальное масло.

Некоторые продукты питания требуют увлажнения с помощью диспенсера питьевой воды космического корабля "Орион", а его нельзя будет использовать на некоторых этапах полета, включая запуск и посадку на Землю. Поэтому еда, выбранная для этих этапов готова к употреблению сразу. Но более широкий ассортимент продуктов питания станет доступен после того, как будут запущены полноценные системы приготовления пищи на борту корабля "Орион". Эти системы включают в себя нагреватель размером с портфель для подогрева пищи после ее регидратации.

Как уже писал Фокус, NASA планирует запустить миссию "Артемида-2" в апреле этого года. Наконец-то были решены технические проблемы, выявленные у ракеты-носителя Space Launch System. Если снова ничего не случится, то четверо астронавтов впервые с 1972 года побывают за пределами низкой околоземной орбиты, а также увидят обратную сторону Луны.

