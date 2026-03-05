Чай, кава, гострий соус: що їстимуть астронавти "Артеміда-2" під час польоту до Місяця

NASA розповіло, які продукти харчування відправляться на борту космічного корабля "Оріон" у 10-денну подорож навколо Місяця і назад. Меню астронавтів досить різноманітне.

Чотири астронавти місії "Артеміда-2", які, якщо все піде за планом, вирушать у 10-денну подорож до Місяця і назад уже у квітні, щодня матимуть час для сніданку, обіду та вечері. Їсти астронавти не зможуть лише під час запуску в космос і повернення на Землю. Що ж буде в меню учасників історичної місії? Востаннє астронавти NASA їли далеко за межами навколоземної орбіти в 1972 році, пише IFLScience.

Перша їжа в космосі

Перша людина в космосі, Юрій Гагарін, 1961 року також став першою людиною, яка що-небудь їла за межами Землі. Першою стравою людства в космосі був тюбик пасти з яловичини і печінки з шоколадним соусом на десерт. Перші астронавти NASA теж не харчувалися вишуканою їжею в космосі. Це були сублімовані порошки та напіврідкі продукти.

При цьому вибір продуктів харчування для астронавтів завжди обмежується, зокрема, їхньою масою. Не можна взяти занадто багато їжі на борт космічного корабля. Проте в NASA кажуть, що на борту космічного корабля "Оріон", на якому астронавти вирушать до Місяця, облітають його і повернуться назад, буде достатньо спеціально відібраної їжі.

Ніяких крихт

Згідно з повідомленням NASA, усі продукти харчування для астронавтів місії "Артеміда-2" ретельно відібрані, щоб залишатися безпечними і мати тривалий термін зберігання. Їжа має бути простою в приготуванні та вживанні в умовах мікрогравітації, а також містити мінімальну кількість крихт. Вибір продуктів харчування здійснювався в координації з експертами з космічного харчування та екіпажем з метою балансу калорій і поживних речовин, а також з урахуванням індивідуальних переваг астронавтів. Крихти вже раніше були проблемою для NASA, адже вони відлітали і потрапляли до чутливого обладнання та легень астронавтів.

Меню місії "Артеміда-2" Фото: solar-system

Що їстимуть астронавти "Артеміда-2" в космосі?

Кожен астронавт місії "Артеміда-2" зможе випити максимум два ароматизовані напої на день. Астронавти зможуть вибрати каву, зелений чай, смузі з манго і персика, шоколадний напій, ванільний напій, лимонад, яблучний сидр, ананасовий напій, какао і полуничний напій.

NASA перерахувало найпоширеніші продукти харчування, які будуть взяті на борт космічного корабля "Оріон", і може так статися, що навіть суворий відбір їжі може призвести до появи крихт.

Наприклад, астронавти зможуть їсти тортильї, а також пшеничні коржі. З більш цікавих страв екіпаж зможе спробувати смажену яловичу грудинку, макарони з сиром, запечену броколі, зелену квасолю та овочевий кіш. У меню також буде кускус з горіхами, чорнична гранола і ковбаски для сніданку.

У астронавтів навіть є на вибір п'ять різних видів гострого соусу, гірчиця, джем, мед, арахісова і мигдальна олія.

Деякі продукти харчування потребують зволоження за допомогою диспенсера питної води космічного корабля "Оріон", а його не можна буде використовувати на деяких етапах польоту, включно із запуском і посадкою на Землю. Тож їжа, обрана для цих етапів, готова до вживання одразу. Але ширший асортимент продуктів харчування стане доступним після того, як будуть запущені повноцінні системи приготування їжі на борту корабля "Оріон". Ці системи включають в себе нагрівач розміром з портфель для підігріву їжі після її регідратації.

