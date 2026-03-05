Сонячна супербуря обрушилася на Марс: що вона зробила з Червоною планетою (відео)

Завдяки орбітальним апаратам Європейського космічного агентства (ЄКА) вчені тепер знають, що відбувається, коли сонячна супербуря обрушується на Марс.

У травні 2024 року Земля зазнала удару найпотужнішої сонячної бурі за останні 20 років. Вона негативно вплинула на роботу зв'язку, навігаційних систем та енергосистем у різних частинах планети. Також потужна сонячна буря сприяла появі в небі полярного сяйва навіть у тропічних регіонах Землі. Ця супербуря також обрушилася і на Марс. Два космічні апарати ЄКА, Mars Express і Trace Gas Orbiter, які обертаються навколо Марса, опинилися в потрібному місці в потрібний час, щоб вчені змогли вивчити вплив сонячної супербурі на Червону планету. Дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише Phys.

У травні 2024 року Земля пережила найпотужнішу сонячну бурю за 20 років. Космічний апарат SOHO спостерігав за викидом випромінювання і плазми на Сонці

За словами вчених, вони виявили найпотужнішу реакцію атмосфери Марса на сонячну бурю: верхні шари атмосфери виявилися переповнені електронами.

Сонячна супербуря викликала різке збільшення кількості електронів у двох різних шарах атмосфери Марса на висоті 110 і 130 кілометрів, водночас їхня кількість зросла на 45% і 278% відповідно. Це найбільша кількість електронів, яку астрономи коли-небудь спостерігали у верхній частині атмосфери Червоної планети.

Ця симуляція показує, як заряджені частинки (плазма) від Сонця, викинуті в травні 2024 року, поширюються Сонячною системою. Сонце розташоване в центрі кола, і показано положення кількох планет і космічних апаратів

Сонячна супербуря також спричинила збій у роботі комп'ютерів апаратів Mars Express і Trace Gas Orbiter. Але вони були спроектовані таким чином, щоб швидко виправляти подібні проблеми, викликані активністю Сонця.

Щоб вивчити вплив сонячної супербурі на Марс, учені використовували метод, відомий як радіозатемнення. Спочатку апарат Mars Express направив радіосигнал апарату Trace Gas Orbiter, коли той зникав за марсіанським горизонтом. У міру зникнення апарата радіосигнал заломлювався різними шарами атмосфери Марса, перш ніж був отриманий Trace Gas Orbiter. Це дозволило астрономам отримати більше інформації про кожен шар атмосфери Марса.

За словами вчених, реакція верхніх шарів атмосфери Землі на сонячну супербурю була слабшою завдяки магнітному полю нашої планети. У Марса немає глобального магнітного поля. І все ж на Землі сонячні бурі можуть бути небезпечними і завдавати шкоди астронавтам і обладнанню в космосі, а також можуть порушувати роботу супутників на орбіті, а також енергосистем, систем зв'язку та навігації.

Вчені зафіксували на Марсі наслідки трьох подій, які були частиною однієї сонячної бурі: спалах випромінювання на Сонці, викид високоенергетичних частинок і виверження плазми, відоме як корональний викид маси.

Ці події призвели до того, що на Марс обрушився потік швидко рухомої, енергійної, намагніченої плазми і рентгенівського випромінювання. Коли цей потік досяг верхніх шарів атмосфери Марса, він зіткнувся з нейтральними атомами і відірвав від них електрони. У результаті верхня частина атмосфери планети заповнилася електронами і зарядженими частинками.

Астрономи кажуть, що це дослідження покращує розуміння Марса. Воно показує, як сонячні бурі передають енергію і частинки в атмосферу Червоної планети. Це дуже важлива інформація, адже вважається, що Марс втратив величезну кількість води і більшу частину своєї атмосфери, найімовірніше, під впливом безперервного потоку сонячних частинок.

Також дослідження показує, як структура і склад атмосфери Марса впливають на поширення радіосигналів. Якщо верхні шари атмосфери Марса переповнені електронами, то це може блокувати радіосигнали. Таким чином це може погіршувати передачу інформації з поверхні, а також заважати дослідженню Марса з орбіти за допомогою радарів.

