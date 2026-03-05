Солнечная супербуря обрушилась на Марс: что она сделала с Красной планетой (видео)

Благодаря орбитальным аппаратам Европейского космического агентства (ЕКА) ученые теперь знают, что происходит, когда солнечная супербуря обрушивается на Марс.

В мае 2024 года Земля подверглась удару самой мощной солнечной бури за последние 20 лет. Она негативно повлияла на работу связи, навигационных систем и энергосистем в разных частях планеты. Также мощная солнечная буря способствовала появлению в небе полярного сияния даже в тропических регионах Земли. Эта супербуря также обрушилась и на Марс. Два космический аппарата ЕКА, Mars Express и Trace Gas Orbiter, которые вращаются вокруг Марса, оказались в нужном месте в нужное время, чтобы ученые смогли изучить влияние солнечной супербури на Красную планету. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В мае 2024 года Земля пережила самую мощную солнечную бурю за 20 лет. Космический аппарат SOHO наблюдал за выбросом излучения и плазмы на Солнце

По словам ученых, они обнаружили самую мощную реакцию атмосферы Марса на солнечную бурю: верхние слои атмосферы оказались переполнены электронами.

Солнечная супербуря вызвала резкое увеличение количества электронов в двух различных слоях атмосферы Марса на высоте 110 и 130 километров, при этом их число выросло на 45% и 278% соответственно. Это самое большое количество электронов, которое астрономы когда-либо наблюдали в верхней части атмосферы Красной планеты.

Эта симуляция показывает, как заряженные частицы (плазма) от Солнца, выброшенные в мае 2024 года, распространяются по Солнечной системе. Солнце находится в центре круга, и показаны положения нескольких планет и космических аппаратов

Солнечная супербуря также вызвала сбой в работе компьютеров аппаратов Mars Express и Trace Gas Orbiter. Но они были спроектированы таким образом, чтобы быстро исправлять подобные проблемы, вызванные активностью Солнца.

Чтобы изучить воздействие солнечной супербури на Марс ученые использовали метод, известный как радиозатмение. Сначала аппарат Mars Express направил радиосигнал аппарату Trace Gas Orbiter, когда тот исчезал за марсианским горизонтом. По мере исчезновения аппарата радиосигнал преломлялся различными слоями атмосферы Марса, прежде чем был получен Trace Gas Orbiter. Это позволила астрономам получить больше информации о каждом слое атмосферы Марса.

По словам ученых, реакция верхних слоев атмосферы Земли на солнечную супербурю была более слабой благодаря магнитному полю нашей планеты. У Марса нет глобального магнитного поля. И все же на Земле солнечные бури могут быть опасны и наносить ущерб астронавтам и оборудованию в космосе, а также могут нарушать работу спутников на орбите, а также энергосистем, систем связи и навигации.

В мае 2024 года Земля подверглась удару самой мощной солнечной бури за последние 20 лет Фото: NASA

Ученые зафиксировали на Марсе последствия трех событий, которые были частью одной солнечной бури: вспышка излучения на Солнце, выброс и высокоэнергетических частиц и извержение плазмы, известное как корональный выброс массы.

Эти события привели к тому, что на Марс обрушился поток быстро движущейся, энергичной, намагниченной плазмы и рентгеновского излучения. Когда этот поток достиг верхних слоев атмосферы Марса, он столкнулся с нейтральными атомами и оторвал от них электроны. В результате верхняя часть атмосферы планеты заполнилась электронами и заряженными частицами.

Астрономы говорят, что это исследование улучшает понимание Марса. Оно показывает, как солнечные бури передают энергию и частицы в атмосферу Красной планеты. Это очень важная информация, ведь считается, что Марс потерял огромное количество воды и большую часть своей атмосферы скорее всего, под воздействием непрерывного потока солнечных частиц.

Также исследование показывает, как структура и состав атмосферы Марса влияют на распространение радиосигналов. Если верхние слои атмосферы Марса переполнены электронами, то это может блокировать радиосигналы. Таким образом это может ухудшать передачу информации с поверхности, а также мешать исследованию Марса с орбиты с помощью радаров.

Как уже писал Фокус, космический аппарат MAVEN обнаружил электромагнитный сигнал, который является свидетельством существования молний на Марсе.

Также Фокус писал о том, что NASA исправило ракету "Артемида-2" и астронавты все же летят в космос.