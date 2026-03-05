У 10 000 разів яскравіше за Сонце: телескоп NASA сфотографував унікальне "Котяче око" (фото)

Учені показали зображення однієї з найвідоміших планетарних туманностей, у центрі якої розташована дуже яскрава зірка, що вмирає.

Астрономи представили нові фотографії знаменитої планетарної туманності "Котяче око" або NGC 6543, яка розташована на відстані 4300 світлових років від нас. Ця туманність уже кілька десятиліть дивує вчених своєю складною і багатошаровою структурою. Це одна з найскладніших за структурою туманностей у відомому Всесвіті, пише Phys.

Планетарні туманності жодним чином не пов'язані з планетами. Ще в XVIII столітті астрономи спочатку приймали їх за планети, адже часто ці хмари з газу і пилу мають круглу форму. Але потім з'ясувалося, що ці об'єкти являють собою викинуту речовину зірки, що вмирає. Коли деякі зірки закінчують свій життєвий цикл, вони скидають свої зовнішні шари в космос. При цьому цей процес може тривати тисячі і сотні тисяч років.

Однією з найвідоміших туманностей є туманність "Котяче око", яка виділяється на тлі інших подібних об'єктів своєю дуже складною структурою. У центрі туманності знаходиться вмираюча зірка, яка приблизно в 10 000 разів яскравіша за Сонце. Тисячі років тому вона почала викидати в космос свою речовину і створила планетарну туманність. Вважається, що зараз зірка менша за Сонце за масою, але спочатку її маса була приблизно в 5 разів більшою.

Астрономи показали одразу два зображення: нову фотографію, зроблену космічним телескопом NASA Габбл, а також зображення, зроблене космічним телескопом Евклід (ним керує Європейське космічне агентство).

Туманність "Котяче око". Фотографія телескопа Хаббл Фото: solar-system

Хоча телескоп Евклід насамперед призначений для вивчення дуже далекого космосу, вона зробила дивовижну фотографію туманності "Котяче око", що розташована в локальному Всесвіті. Фотографію було зроблено в ближньому інфрачервоному світлі та видимому світлі. Завдяки їй можна побачити, що центральна частина туманності зі своєю складною структурою оточена кільцем із барвистого газу. Це кільце було створено вмираючою зіркою на самому початку процесу викиду речовини, до утворення основної туманності в центрі. Вся туманність виділяється на тлі безлічі далеких галактик.

Туманність "Котяче око". Фотографія телескопа Евклід Фото: ESA

На фотографії телескопа Хаббл добре видно різноманітні газові структури, розташовані в ядрі туманності "Котяче око". Цей знімок додає цілісності зображенню телескопа Евклід і дає максимально повне уявлення про цей дивовижний об'єкт. Вважається, що структури в ядрі туманності відображають епізодичний характер викиду речовини зіркою, що вмирає. І вони показують різні етапи останніх стадій життя колись масивної зірки.

