Частная орбитальная станция скоро окажется в космосе: компания из США получила $500 млн (видео)

Компания Vast получила инвестиции на сумму 500 миллионов долларов для продолжения создания орбитальных станций Haven. Одна из версий этих станций должна стать полноценной заменой Международной космической станции (МКС).

Американская компания Vast стремится расширить присутствие человечества в космосе с помощью своих орбитальных станций. Теперь у компании появилось гораздо больше средств для достижения этой цели. Она получила 500 миллионов долларов новых инвестиций для продолжения разработки станций Haven-1 и Haven-2, пишет Space.

"Эти инвестиции подчеркивают твердую уверенность рынка как в нашей стратегии, так и в наших инженерных решениях. Станции Haven спроектированы для обеспечения безопасного и экономически эффективного доступа к исследованиям в условиях микрогравитации и производству в космос", — заявил генеральный директор Vast Макс Хаот.

Согласно заявлению Vast, деньги будут использованы для расширения производственных мощностей, увеличения штата сотрудников и продолжения создания преемника МКС, космической станции Haven-2. Она призвана обеспечить непрерывное присутствие астронавтов на низкой околоземной орбите для США и их союзников.

МКС должна быть выведена из эксплуатации в конце 2030 года. NASA планирует использовать одну или несколько новых частных орбитальных станций для проведения научных исследований в космосе. NASA будет заключать контракты с компаниями, что позволит размещать астронавтов и научное оборудование на их станциях.

Компания Vast планирует запустить первый модуль орбитальной станции Haven-2 в 2028 году и добавлять по одному модулю примерно каждые шесть месяцев до 2032 года.

Космическая станция Haven-2 Фото: space.com

В 2027 году Vast планирует запустить на орбиту одномодульную экспериментальную станцию ​​Haven-1. Она не рассчитана на прием большого количества астронавтов и на их длительное пребывание в космосе. Астронавты смогут находиться на станции в течение около 14 дней.

Компания Vast уже протестировала некоторые ключевые технологии станции Haven-1 с помощью беспилотного космического аппарата Haven-Demo, который был запущен на низкую околоземную орбиту в ноябре 2025 года.

В компании Vast заявили, что преимуществом их орбитальной станции является безопасность и низкая стоимость, а также наличие очень комфортных условий для астронавтов.

Vast — не единственная компания, работающая над созданием частной космической станции на околоземной орбите. Например, компания Axiom Space планирует запустить несколько модулей к МКС, начиная с 2027 года. После вывода МКС из эксплуатации эти модули объединят, и они станут орбитальной станцией. Компании Blue Origin и Sierra Space разрабатывают станцию под названием Orbital Reef, а компании NanoRacks и Voyager Space создают станцию Starlab.

