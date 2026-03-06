Возраст Вселенной оказался совсем другим: он не соответствует имеющимся теориям

Ученые провели исследование самых старых звезд в нашей галактике и смогли получить новую оценку возраста Вселенной.

Астрономы использовали самые старые звезды Млечного Пути, чтобы оценить истинный возраст Вселенной и, наконец, разрешить давнюю загадку, известную как проблема Хаббла. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Phys.

Один из самых обсуждаемых вопросов в современной космологии — это значение постоянной Хаббла, которая показывает скорость расширения Вселенной сегодня. В течение многих лет различные методы измерения давали разные результаты. До сих пор этому нет объяснения и это называе6ется проблема Хаббла. Космологические модели напрямую связывают текущую скорость расширения Вселенной с ее возрастом. Более высокое значение постоянной Хаббла подразумевает, что Вселенная более молодая, а меньшие значения, что она более старая. В то же время принято считать, что Вселенная существует примерно 13,8 миллиардов лет. Но, возможно, это не так.

Ученые использовали доныне о самых старых звездах в нашей галактике Млечный Путь, полученные с помощью космического телескопа Gaia, и обнаружили, что возраст этих звезд составляет 13,6 миллиарда лет.

Но этот возраст противоречит более молодой Вселенной, предложенной на основе измерений постоянной Хаббла с помощью звезд типа цефеиды и взрывов сверхновых, обнаруженных в локальной Вселенной. Согласно этим измерениям Вселенная существует примерно 13 миллиардов лет.

В то же время полученный возраст больше согласуется с измерениями постоянной Хаббла с использованием реликтового излучения, послесвечения Большого взрыва, которые предполагают, что Вселенная существует около 14 миллиардов лет.

Но какой из этих двух возрастов Вселенной является правильным? Вселенная не может быть моложе самых старых звезд. Если возраст самых старых звезд в нашей галактике можно измерить с высокой точностью, то можно установить надежный нижний предел возраста Вселенной.

Астрономы использовали существующий каталог возрастов звезд, который содержит оценки возраста более чем 200 000 звезд в Млечном пути, созданный с помощью космического телескопа Gaia. Ученые использовали этот набор данных для отбора выборки самых старых звезд с наиболее надежными измерениями возраста. В окончательную выборку вошло около 100 древних звезд, возраст которых был определен очень точно. И их возраст составляет 13,6 миллиардов лет.

Ожидается, что будущие выпуски данных телескопа Gaia помогут еще лучше уточнить измерения как возраста Вселенной, так и постоянной Хаббла. Возможно, проблема Хаббла будет решена, а Вселенная может быть существует немного меньше времени, чем предполагалось.

