Человечество живет во лжи: астронавт NASA сделал тревожное заявление спустя 178 дней в космосе

Астронавт провел на Международной космической станции почти две сотни дней, а после заявил, что человечество все это время "живет во лжи".

Астронавт NASA Рон Гаран отправился на Международную космическую станцию (МКС) 4 апреля 2011 года и вернулся на Землю лишь 16 сентября 2011 года, совершив почти 3000 витков вокруг нашей планеты. По возвращении домой астронавт заявил, что человечество все это время "жило во лжи", пишет Daily Mail.

По словам Гарана во время своего пребывания на космической станции, глядя в окно МКС, он был поражен тем, насколько иначе выглядит наш мир с орбиты. Астронавт отмечает, что из космоса отчетливо видны хрупкие системы жизнеобеспечения планеты: ее атмосфера, океаны и экосистемы. Однако люди относятся к ним так, будто они существуют лишь для обслуживания глобальной экономики.

Астронавт NASA заявил, что находясь на борту МКС, он "не видел экономики". Однако созданные человеком системы рассматривают все, включая сами системы жизнеобеспечения нашей планеты, как полностью принадлежащую глобальной экономике дочернюю компанию. Таким образом, с точки зрения космического пространства очевидно, что мы живем во лжи.

Гаран также заявил, что этот взгляд заставил его осознать, что многие земные системы, на которые полагаются люди, построены на ошибочной идее, предполагающей, что природные ресурсы Земли являются лишь "дочерней компанией экономического роста". С этой точки зрения, по словам астронавта, становится очевидно, что приоритеты человечества крайне ошибочны.

Астронавты считают, что людям следует перейти от мышления "экономика, общество, планета" к мышлению "планета, общество, экономика". Гаран считает, что именно таким образом нам удастся продолжить наш эволюционный прогресс.

Отметим, что астронавты называют этот сдвиг "эффектом обзора", впервые описанным космическим философом Фрэнком Уайтом в 1987 году. Он описывал этот глубокий сдвиг, испытываемый астронавтами, когда они наблюдают за нашей планетой из космоса.

Астронавт также заявил о другом своем открытии, сделанном во время пребывания на МКС люди на самом деле не с Земли, а непосредственно являются частью этой планеты. Более того, Гаран считает, что мы не во Вселенной, а по сути являемся Вселенной, обретающей сознание. Астронавт также считает, что для понимания этой концепции вовсе не обязательно путешествовать в космос — люди могут развить то, что астронавты называют "орбитальной перспективой", не покидая планету.

