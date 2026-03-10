Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS містить величезну кількість алкоголю: це здивувало астрономів

Знаменита міжзоряна комета містить несподівані молекули. Такого хімічного складу вчені зазвичай не спостерігають у комет у Сонячній системі.

Міжзоряна комета 3I/ATLAS зараз залишає Сонячну систему, але астрономи продовжують аналізувати дані, отримані, коли цей гість з іншої частини нашої галактики, перебував ближче до Сонця. 3I/ATLAS — це лише третій відомий міжзоряний об'єкт, виявлений у Сонячній системі, і він містить важливу інформацію про місце свого народження, яке може відрізняться від околиць Сонця. Після вивчення даних, отриманих під час спостереження за кометою 3I/ATLAS наприкінці 2025 року радіотелескопом ALMA, вчені отримали несподівану інформацію про міжзоряний об'єкт. Дослідження опубліковано в журналі Astrophysical Journal, пише Phys.

Як показало дослідження, міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS наповнений алкоголем і ціанідом. Вчені виявили у складі комети незвично високий вміст метанолу (органічна молекула, відома як метиловий спирт), а також ціаністий водень (молекула, яка містить азот, відома як синильна кислота, яка часто трапляється в кометах).

Вчених здивувало те, що 3I/ATLAS містить занадто багато метанолу порівняно з відомими кометами в Сонячній системі. При цьому астрономи виявили несподіване співвідношення між метанолом і ціаністим воднем у складі комети. Метанолу майже вдвічі більше і такого ще ніколи не бачили вчені у складі комет у Сонячній системі.

3I/ATLAS Фото: комета

За словами астрономів, 3I/ATLAS є однією з найбагатших на метанол комет, які коли-небудь були вивчені в околицях Сонця. Це дослідження показує, що крижаний об'єкт утворився в зовсім інших умовах, ніж ті, що спостерігаються в нашій Сонячній системі.

Обидві молекули астрономи змогли виявити в комі комети 3I/ATLAS. Це оболонка з газу і пилу, яка утворилася, коли крижане ядро комети почало танути під впливом тепла Сонця. У підсумку лід почав сублімувати, тобто перетворювався відразу з твердого на газоподібний стан.

До сильного зближення із Сонцем кома міжзоряної комети 3I/ATLAS складалася переважно з вуглекислого газу. Коли Сонце почало нагрівати крижане ядро комети, то вона почала виділяти велику кількість метанолу і ціанистого водню.

На основі того, як молекули віддаляються від комети, астрономи визначили, що ціаністий водень надходить з її ядра, а метанол надходить не тільки з ядра, а й утворюється з частинок льоду в комі. Ці крихітні крижані частинки в міру нагрівання виділяють метанол. Подібна поведінка спостерігалася у деяких комет у Сонячній системі, але це перший випадок, коли фізика виділення газів спостерігалася з такою деталізацією у міжзоряного об'єкта.

Хоча точне місце народження комети 3I/ATLAS, ймовірно, ніколи не буде відоме, кожна нова інформація про неї дає більше розуміння того середовища, в якому вона утворилася десь в іншій частині Чумацького Шляху.

Нагадуємо, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS у березні 2026 року має опинитися на близькій відстані від Юпітера, а потім почне подорож назад у міжзоряний простір. Там комета перебувала протягом кількох мільярдів років перш ніж опинилася біля Сонця.

