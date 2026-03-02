Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS: зближення з величезним об'єктом може змінити його курс (фото)

Перш ніж 3I/ATLAS покине Сонячну систему, міжзоряний об'єкт опиниться на близькій відстані до найбільшої планети, яка обертається навколо Сонця.

Міжзоряна комета 3I/ATLAS незабаром здійснить зближення з Юпітером, перш ніж остаточно покинути Сонячну систему. Це зближення може змінити траєкторію польоту гостя з іншої зоряної системи. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише IFLScience.

Минулого року в Сонячній системі було виявлено третій підтверджений міжзоряний об'єкт — міжзоряну комету 3I/ATLAS. Вона подорожувала нашою галактикою Чумацький Шлях мільярди років і, ймовірно, вона старша за Сонячну систему, якій 4,6 мільярда років.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS Фото: ESA

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS у жовтні 2025 року здійснив близькі прольоти повз Марс і Сонце, а потім у грудні — повз Землю. Під час зближення із Сонцем комета 3I/ATLAS втратила значну частину маси через викиди своєї крижаної речовини, яка розтанула під дією тепла і випромінювання нашої зірки. Але зближення з Марсом і Землею не мали істотного впливу на гостя з іншої зоряної системи.

Перш ніж міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS назавжди залишить Сонячну систему, він має опинитися на відносно близькій відстані від Юпітера — найбільшої планети, яка обертається навколо Сонця. Вчені вважають, що цілком можливо це зближення змінить траєкторію польоту 3I/ATLAS.

Зближення міжзоряної комети 3I/ATLAS з Юпітером відбудеться 16 березня цього року, коли вона опиниться на відстані приблизно 53 мільйони кілометрів від газового гіганта. Це майже в 3 рази менше відстані від Землі до Сонця.

Зближення міжзоряної комети 3I/ATLAS з Юпітером відбудеться 16 березня цього року Фото: NASA

Водночас радіус Гілла Юпітера становить якраз приблизно 53 мільйони кілометрів. Це область космосу навколо планети, де її гравітація перевищує гравітацію Сонця.

Вчені вважають, що сильніша гравітація Юпітера може змінити курс 3I/ATLAS через те, що об'єкт буде знаходитися близько до радіуса Гілла газового гіганта. При цьому вчені кажуть, що наскільки сильно змінитися курс 3I/ATLAS також залежить від ступеня виділення газів із поверхні комети, які надаватимуть їй прискорення, а також від тиску випромінювання Сонця.

Розрахунки вчених показують, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS прибув з боку сузір'я Стрільця і мав вирушити назад у міжзоряне середовище в тому ж напрямку. Але зустріч із Юпітером може відправити цей об'єкт у бік сузір'я Близнюків.

