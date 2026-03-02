Межзвездный объект 3I/ATLAS: сближение с огромным объектом может изменить его курс (фото)

Прежде чем 3I/ATLAS покинет Солнечную систему межзвездный объект окажется на близком расстоянии к самой большой планете, которая вращается вокруг Солнца.

Межзвездная комета 3I/ATLAS вскоре совершит сближение с Юпитером, прежде чем окончательно покинуть Солнечную систему. Это сближение может изменить траекторию полета гостя из другой звездной системы. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свойTelegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В прошлом году в Солнечной системе был обнаружен третий подтвержденный межзвездный объект — межзвездная комета 3I/ATLAS. Она путешествовала по нашей галактике Млечный Путь миллиарды лет и, вероятно, она старше Солнечной системы, которой 4,6 миллиарда лет.

Межзвездный объект 3I/ATLAS Фото: ESA

Межзвездный объект 3I/ATLAS в октябре 2025 года совершил близкие пролеты мимо Марса и Солнца, а затем в декабре – мимо Земли. Во время сближения с Солнцем комета 3I/ATLAS потеряла значительную часть массы из-за выбросов своего ледяного вещества, которое растаяло под действием тепла и излучения нашей звезды. Но сближения с Марсом и Землей не оказали существенного влияния на гостя из другой звездной системы.

Прежде чем межзвездный объект 3I/ATLAS навсегда покинет Солнечную систему, он должен оказаться на относительно близком расстоянии от Юпитера – самой большой планеты, которая вращается вокруг Солнца. Ученые считают, что вполне возможно это сближение изменит траекторию полета 3I/ATLAS.

Сближение межзвездной кометы 3I/ATLAS с Юпитером состоится 16 марта этого года, когда она окажется на расстоянии примерно 53 миллиона километров от газового гиганта. Это почти в 3 раза меньше расстояния от Земли до Солнца.

Сближение межзвездной кометы 3I/ATLAS с Юпитером состоится 16 марта этого года Фото: NASA

В то же время радиус Хилла Юпитера составляет как раз примерно 53 миллиона километров. Это область космоса вокруг планеты, где ее гравитация превышает гравитацию Солнца.

Ученые считают, что более сильная гравитация Юпитера может изменить курс 3I/ATLAS из-за того, что объект будет находится близко к радиусу Хилла газового гиганта. При этом ученые говорят, что насколько сильно измениться курс 3I/ATLAS также зависит от степени выделения газов с поверхности кометы, которые будут придавать ей ускорение, а также от давления излучения Солнца.

Расчеты ученых показывают, что межзвездный объект 3I/ATLAS прибыл со стороны созвездия Стрельца и должен был отправиться обратно в межзвездную среду в том же направлении. Но встреча с Юпитером может отправить этот объект в сторону созвездия Близнецов.

Как уже писал Фокус, космический аппарат JUICE сделал, возможно, лучшую фотографию 3I/ATLAS, среди сделанных из глубокого космоса.

Также Фокус писал о том, что в NASA передумали и астронавты миссии "Артемида-3" не полетят на Луну. Но возвращение человека на спутник Земли все же состоится.