Робот-дельфін незабаром зможе відкачувати нафту з поверхні моря (фото)

Дизайн нового пристрою був натхненний як дельфінами, так і морськими їжаками.

Сучасні системи очищення морських нафтових розливів просто плавають на місці в очікуванні, коли плями нафти на поверхні моря наблизяться до них. Але новий робот, створений вченими з Мельбурнського королівського технологічного університету (Австралія), може в автономному режимі переміщатися поверхнею моря, забрудненої нафтою, щоб ефективно її збирати. Дизайн пристрою натхненний як дельфінами, так і морським їжаками. Дослідження опубліковано в журналі Small, пише New Atlas.

Вчені створили експериментальний зразок пристрою, що отримав назву "Електронний дельфін". Цей робот призначений для пересування поверхнею води і використовує унікальну систему фільтрації, натхненну тією, що використовується морськими їжаками. Поки що робот має невеликий розмір, але вчені планують зробити його розміром з дельфіна.

Коли "Електронний дельфін" переміщається крізь плями нафти на поверхні моря, бортовий насос забирає забруднену воду у фільтр. Він являє собою губку зі спеціальним покриттям із мікроскопічних шипів. Це покриття зроблено з олеїнової кислоти, карбонату барію та оксиду графена. Шипи утримують крихітні повітряні кишені, які змушують воду скочуватися з фільтра, але нафта прилипає до нього. У результаті фільтр поглинає тільки нафту.

Учені створили експериментальний зразок пристрою, що отримав назву "Електронний дельфін" Фото: New Atlas

Під час експериментів у лабораторії робот-дельфін з управлінням через Wi-Fi зміг витягувати нафту з води зі швидкістю близько 2 мілілітрів на хвилину. При цьому рівень очищення води склав 95%. Експериментальний зразок може працювати на одному заряді батареї протягом 15 хвилин.

За словами вчених, майбутній робот, призначений для збору нафти з поверхні моря, матиме розмір дельфіна і збільшений час роботи за рахунок більшого заряду батареї.

Остаточний розмір робота-дельфіна залежатиме від продуктивності насоса і вбудованого контейнера, що використовується для зберігання зібраної нафти.

Учені зазначили, що робот відкачуватиме нафту з поверхні води, повертатиметься на свою базову станцію для скидання зібраної нафти, а потім знову вирушатиме до місця розливу. Цей цикл можна повторювати стільки разів, скільки необхідно, поки забруднену територію не буде повністю очищено.

