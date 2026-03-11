Космические зеркала могут освещать Землю даже ночью: проект вызывает опасение у ученых

Американская компания добивается одобрения Федеральной комиссии по связи США для тестирования технологии отражения солнечного света из космоса на Землю ночью. Критики говорят, что это может быть вредно для людей и дикой природы.

Федеральная комиссия по связи США рассматривает заявку на запуск и развертывание в космосе большого космического зеркала, которое будет отражать лучи солнечного света на затемненные участки Земли. Американская компания Reflect Orbital планирует освещать Землю ночью с помощью 50 000 космических зеркал. Критики этой технологии считают ее опасной, пишет New York Times.

Компания Reflect Orbital вскоре может получить разрешение на запуск первого прототипа спутника с зеркалом шириной 18 метров. Компания подала заявку в Федеральную комиссию по связи США, которая выдает разрешения, необходимые для запуска спутников на орбиту. Если разрешение будет полученj, то прототип космического зеркала может быть запущен уже летом 2026 года.

Космические зеркала, согласно заявлению Reflect Orbital, можно будет использовать для поставки света Солнца на солнечные электростанции даже в ночное время, для освещения городов и обеспечения освещения в чрезвычайных ситуациях.

Первый прототип космического зеркала должен быть запущен на высоту 640 километров. Там спутник с зеркалом будет отражать солнечный свет, освещая круглую область диаметром около пяти километров на поверхности Земли. Человек, посмотревший вверх, увидит в небе точку, примерно такую же яркую, как полная Луна.

К концу 2028 года компания Reflect Orbital надеется запустить 1000 спутников с зеркалами, а к 2030 году — 5000. Самые большие зеркала будут иметь ширину 55 метров и смогут отражать в 100 раз больше света чем полная Луна. Цель компании развернуть на орбите к 2025 году 50 000 космических зеркал.

Генеральный директор Reflect Orbital Бен Новак говорит, что космические зеркала могут стать инструментом для сокращения сжигания ископаемого топлива и, таким образом, замедления изменения климата.

Критики этой идеи утверждают, что космические зеркала могут отвлекать пилотов самолетов и нарушать циркадные ритмы, то есть циклы света и темноты, которые помогают людям, животным и растениям понимать, когда просыпаться и спать.

Животные могут размножаться в неподходящее время, а впадающие в спячку насекомые и перелетные птицы могут быть сбиты с толку. Свет в неподходящее время суток может привести к цветению цветов, когда опылители неактивны, говорит Марта Хоц Витатерна из Северо-Западного университета.

Астрономы, тем временем, опасаются, что космические зеркала могут мешать наблюдениям за дальним космосом.

Майкл Браун из Университета Монаша в Австралии, произвел расчеты и обнаружил, что даже с десятками тысяч спутников усилия Reflect Orbital едва ли принесут результат. Даже с зеркалами шириной 55 метров потребуется более 3000 спутников, чтобы обеспечить эквивалент всего 20% полуденного солнечного света на одной площадке, говорит ученый.

По словам Брауна, с 87 000 спутников компания сможет обеспечить, в лучшем случае, 20% процентов полуденного освещения для 27 площадок. Он заявил, что сеть космических зеркал не является эффективным средством для увеличения производства энергии.

