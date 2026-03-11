Космічні дзеркала можуть освітлювати Землю навіть уночі: проєкт викликає побоювання у вчених

Американська компанія домагається схвалення Федеральної комісії зі зв'язку США для тестування технології відбиття сонячного світла з космосу на Землю вночі. Критики кажуть, що це може бути шкідливо для людей і дикої природи.

Федеральна комісія зі зв'язку США розглядає заявку на запуск і розгортання в космосі великого космічного дзеркала, яке буде відбивати промені сонячного світла на затемнені ділянки Землі. Американська компанія Reflect Orbital планує освітлювати Землю вночі за допомогою 50 000 космічних дзеркал. Критики цієї технології вважають її небезпечною, пише New York Times.

Компанія Reflect Orbital незабаром може отримати дозвіл на запуск першого прототипу супутника з дзеркалом шириною 18 метрів. Компанія подала заявку до Федеральної комісії зі зв'язку США, яка видає дозволи, необхідні для запуску супутників на орбіту. Якщо дозвіл буде отримано, то прототип космічного дзеркала може бути запущено вже влітку 2026 року.

Космічні дзеркала, згідно із заявою Reflect Orbital, можна буде використовувати для постачання світла Сонця на сонячні електростанції навіть у нічний час, для освітлення міст і забезпечення освітлення в надзвичайних ситуаціях.

Перший прототип космічного дзеркала має бути запущений на висоту 640 кілометрів. Там супутник із дзеркалом відбиватиме сонячне світло, освітлюючи круглу область діаметром близько п'яти кілометрів на поверхні Землі. Людина, яка подивиться вгору, побачить у небі точку, приблизно таку ж яскраву, як повний Місяць.

До кінця 2028 року компанія Reflect Orbital сподівається запустити 1000 супутників із дзеркалами, а до 2030 року — 5000. Найбільші дзеркала матимуть ширину 55 метрів і зможуть відбивати в 100 разів більше світла, ніж повний Місяць. Мета компанії розгорнути на орбіті до 2025 року 50 000 космічних дзеркал.

Генеральний директор Reflect Orbital Бен Новак каже, що космічні дзеркала можуть стати інструментом для скорочення спалювання викопного палива і, таким чином, уповільнення зміни клімату.

Критики цієї ідеї стверджують, що космічні дзеркала можуть відволікати пілотів літаків і порушувати циркадні ритми, тобто цикли світла і темряви, які допомагають людям, тваринам і рослинам розуміти, коли прокидатися і спати.

Тварини можуть розмножуватися в невідповідний час, а комахи і перелітні птахи, що впадають у сплячку, можуть бути збиті з пантелику. Світло в невідповідний час доби може призвести до цвітіння квітів, коли запилювачі неактивні, каже Марта Хоц Вітатерна з Північно-Західного університету.

Астрономи, тим часом, побоюються, що космічні дзеркала можуть заважати спостереженням за далеким космосом.

Майкл Браун з Університету Монаша в Австралії, зробив розрахунки і виявив, що навіть з десятками тисяч супутників зусилля Reflect Orbital навряд чи принесуть результат. Навіть із дзеркалами завширшки 55 метрів знадобиться понад 3000 супутників, щоб забезпечити еквівалент лише 20% полуденного сонячного світла на одному майданчику, каже вчений.

За словами Брауна, з 87 000 супутників компанія зможе забезпечити, у кращому разі, 20% відсотків полуденного освітлення для 27 майданчиків. Він заявив, що мережа космічних дзеркал не є ефективним засобом для збільшення виробництва енергії.

