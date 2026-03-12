У США вперше сфотографували новий літак-невидимку B-21 під час заправки в повітрі (фото)

Американський бомбардувальник шостого покоління B-21 Raider, що володіє вдосконаленою технологією стелс, має замінити старіші стратегічні бомбардувальники B-1 Lancer і B-2 Spirit.

Фотографи вперше зробили фотографії бомбардувальника-невидимки B-21 Raider, який проводив заправку паливом під час випробувального польоту в небі над Каліфорнією. Цей літак є одним із найзасекреченіших проєктів Пентагону і здатний нести як звичайну, так і ядерну зброю, пише Interesting Engineering.

Уперше авіаційні ентузіасти змогли сфотографувати бомбардувальник шостого покоління B-21 Raider з технологією стелс під час випробувального польоту з дозаправкою літака в повітрі. Технологія стелс дає змогу літакам залишатися практично непоміченими для систем виявлення.

Уперше авіаційні ентузіасти змогли сфотографувати бомбардувальник шостого покоління B-21 Raider з технологією стелс під час випробувального польоту Фото: interestingengineering.com

Фотографії заправки B-21 Raider були зроблені фотографами Джародом Гамільтоном та Іаном Реччіо. Бомбардувальник-невидимку в небі над Каліфорнією заправляв паливом літак-заправник KC-135 Stratotanker. Процес заправки тривав приблизно 5,5 годин і вважається, що на фотографіях зображений перший прототип B-21 Raider.

Фотографії показують, як бомбардувальник-невидимка летів позаду літака-заправника, а інший літак, ймовірно, F-16, виконував роль спостерігача і забезпечував безпеку випробувань.

Фотографії показують, як бомбардувальник-невидимка летів позаду літака-заправника, а інший літак, ймовірно, F-16, виконував роль спостерігача і забезпечував безпеку випробувань Фото: interestingengineering.com

Також на знімках видно ще один літак типу бізнес-джет, який летів нижче основної групи, але він якимось чином також брав участь у випробуваннях. Спостерігачі припускають, що це міг бути літак підтримки випробувань, використовуваний для збору телеметрії або спостереження за проведенням місії.

На знімках видно ще один літак типу бізнес-джет, який летів нижче основної групи, але він якимось чином також брав участь у випробуваннях Фото: interestingengineering.com

Дані Flightradar24 показують, що заправка літака B-21 Raider відбувалася на висоті приблизно 6000 метрів. Це є додатковим підтвердженням того, що місія була частиною випробувального польоту, а не звичайним тренувальним вильотом.

B-21 Raider — це американський бомбардувальник-невидимка нового покоління, призначений для подолання сучасних систем протиповітряної оборони і здатний нести як звичайну, так і ядерну зброю.

B-21 Raider — це американський бомбардувальник-невидимка нового покоління, призначений для подолання сучасних систем протиповітряної оборони і здатний нести як звичайну, так і ядерну зброю. Фото: USAF

Розроблений компанією Northrop Grumman, цей літак використовує конфігурацію крила, як у бомбардувальника-невидимки B-2 Spirit, але B-21 Raider має більш досконалу технологію стелс і електроніку.

Заправляючись паливом від літаків-заправників, B-21 Raider може залишатися в повітрі протягом тривалого часу і виконувати ударні місії в усьому світі незалежно від відстані до найближчих військових баз США.

Наразі B-21 перебуває на стадії льотних випробувань, і кілька літаків уже перебувають у виробництві. Раніше представники ВПС США заявляли, що B-21 має бути готовий до експлуатації приблизно у 2026 або 2027 році. Нещодавно стало відомо, що перший B-21 Raider має проступити на озброєння ВПС США 2027 року.

Після введення в експлуатацію B-21 Raider має замінити старіші стратегічні бомбардувальники B-1 Lancer і B-2 Spirit.

