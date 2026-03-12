У США показали R66 TurbineTruck: вертоліт без кабіни для екіпажу (фото)

Американська компанія Robinson Helicopter представила вантажний гелікоптер R66 TurbineTruck, який було створено на основі двох уже відомих вертольотів.

Гелікоптер R66 TurbineTruck, розроблений компанією Robinson Helicopter за участю компанії Sikorsky, схожий на багато інших легких вантажних гелікоптерів, але щось у ньому видається трохи дивним. Річ у тім, що на місці кабіни для екіпажу у цього гелікоптера розташована пара розпашних дверей і немає місця для пілотів. І це не дивно, адже ця літаюча вантажівка оснащена безпілотною системою управління Matrix, пише New Atlas.

Sikorsky S-70UAS U-Hawk

Компанія Robinson Helicopter представила свою нову розробку — безпілотний легкий вантажний вертоліт R66 TurbineTruck. Він створений на базі двох гелікоптерів: Sikorsky S-70UAS U-Hawk, який, своєю чергою, був розроблений на основі бойового гелікоптера Sikorsky UH-60 Black Hawk, а також Robinson R66 Turbine.

Вертоліт R66 Turbine Фото: Wikipedia

У U-Hawk кабіна для екіпажу замінена розпашними дверима для того, щоб можна було легко завантажувати і вивантажувати необхідні для перевезення вантажі. Система автономного управління Matrix бере на себе функції екіпажу. По суті R66 TurbineTruck є більш легкою і менш дорогою версією безпілотного гелікоптера U-Hawk, який також використовує дизайн і обладнання гелікоптера R66 Turbine.

Вертоліт R66 TurbineTruck Фото: New Atlas

Це безпілотний вантажний вертоліт, призначений для використання в цивільних і військових цілях. R66 TurbineTruck зможе доставляти різноманітні вантажі на поле бою, але також його можна буде використовувати для швидкого переміщення не дуже габаритних вантажів у мирному житті. Видалення кабіни для екіпажу, а також систему ручного управління дало змогу значно знизити вагу гелікоптера R66 TurbineTruck і збільшити його польотні характеристики. У серійне виробництво вертоліт має надійти наприкінці цього року.

Вертоліт Sikorsky S-70UAS U-Hawk Фото: Wikipedia

Безпілотний вертоліт U-Hawk оснащений двома турбовальними двигунами і важить майже 10 000 кг. Він може перевозити вантаж вагою близько 3000 кг всередині і вагою близько 4000 кг зовні. Його швидкість становить швидкість 294 км/год. Він може літати до 14 годин. На відміну від U-Hawk, R66 TurbineTruck оснащений одним турбовальним двигуном і важить 1315 кг. Він може перевозити до 544 кг вантажу всередині або зовні. Його швидкість становить близько 222 км/год, а літати він може до 4 годин.

R66 Turbinetruck значно дешевший за U-Hawk, він також споживає менше пального і потребує менше технічного обслуговування. Як і U-Hawk, новий вертоліт можна швидко переобладнати для виконання різних завдань завдяки модульній конструкції.

