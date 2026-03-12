В США показали R66 TurbineTruck: вертолет без кабины для экипажа (фото)

Американская компания Robinson Helicopter представила грузовой вертолет R66 TurbineTruck, который был создан на основе двух уже известных вертолетов.

Вертолет R66 TurbineTruck, разработанный компанией Robinson Helicopter при участии компании Sikorsky, выглядит как многие другие легкие грузовые вертолеты, но что-то в нем кажется немного странным. Дело в том, что на месте кабины для экипажа у этого вертолета находится пара распашных дверей и нет места для пилотов. И это не удивительно, ведь этот летающий грузовик оснащен беспилотной системой управления Matrix, пишет New Atlas.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Sikorsky S-70UAS U-Hawk

Компания Robinson Helicopter представила свою новую разработку – беспилотный легкий грузовой вертолет R66 TurbineTruck. Он создан на базе двух вертолетов: Sikorsky S-70UAS U-Hawk, который, в свою очередь, был разработан на основе боевого вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk, а также Robinson R66 Turbine.

Вертолет R66 Turbine Фото: Wikipedia

В U-Hawk кабина для экипажа заменена распашными дверями для того, чтобы можно было легко загружать и выгружать необходимые для перевозки грузы. Система автономного управления Matrix берет на себя функции экипажа. По сути R66 TurbineTruck является более легкой и менее дорогой версией беспилотного вертолета U-Hawk, который также использует дизайн и оборудование вертолета R66 Turbine.

Вертолет R66 TurbineTruck Фото: New Atlas

Это беспилотный грузовой вертолет, предназначенный для использования в гражданских и военных целях. R66 TurbineTruck сможет доставлять разнообразные грузы на поле боя, но также его можно будет использовать для быстрого перемещения не очень габаритных грузов в мирной жизни. Удаление кабины для экипажа, а также систему ручного управления позволило значительно снизить вес вертолета R66 TurbineTruck и увеличить его полетные характеристики. В серийное производство вертолет должен поступить в конце этого года.

Вертолет Sikorsky S-70UAS U-Hawk Фото: Wikipedia

Беспилотный вертолет U-Hawk оснащен двумя турбовальными двигателями и весит почти 10 000 кг. Он может перевозить груз весом около 3000 кг внутри и весом около 4000 кг снаружи. Его скорость составляет скоростью 294 км/ч. Он может летать до 14 часов. В отличие от U-Hawk, R66 TurbineTruck оснащен одним турбовальным двигателем и весит 1315 кг. Он может перевозить до 544 кг груза внутри или снаружи. Его скорость составляет около 222 км/ч, а летать он может до 4 часов.

R66 Turbinetruck значительно дешевле, чем U-Hawk, он также потребляет меньше топлива и требует меньше технического обслуживания. Как и U-Hawk, новый вертолет можно быстро переоборудовать для выполнения различных задач благодаря модульной конструкции.

Как уже писал Фокус, компания Bell Textron представила вертолет X-76, который летает как самолет.

Также Фокус писал о том, что одни из самых опасных веществ на Земле помогли создать литий для батарей.