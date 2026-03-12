Одни из самых опасных веществ на Земле помогли создать литий для батарей: как это работает

Новый метод извлечения лития превращает экологическую проблему в столь необходимый ресурс для производства батарей для смартфонов, ноутбуков и электромобилей.

"Вечные химикаты" или ПФАС – это группа из более чем 10 000 синтетических фторорганических веществ, которые практически не разлагаются в природе и являются опасными для окружающей среды. Ученые смогли использовать ПФАС, которые являются одними из самых опасных веществ на Земле, для извлечения ценного лития из соленой воды. Ученым удалось получить фторид лития с чистотой 99% и подтвердить, что образец достаточно чист для повышения стабильности и производительности литий-ионных батарей. Исследование опубликовано в журнале Nature Water, пишет Gizmodo.

По словам ученых, они рассматривали отработанные ПФАС как потенциально полезные соединения и смогли использовать их для извлечения ценного лития.

По данным Агентства по охране окружающей среды США, тысячи различных химических соединений ПФАС, которые производятся промышленным способом, разлагаются очень долго, и их обнаружили в почве, воде, воздухе и даже в органах человека и некоторых продуктах питания. С другой стороны, литий является очень ценным ресурсом для создания батарей для смартфонов, ноутбуков и электромобилей. Литий добывают преимущественно из соляных растворов в соленых озерах и из твердых руд.

Новый метод извлечения лития добавляет дополнительные этапы к концу жизненного цикла ПФАС, то есть, когда химическое вещество действительно становится экологической угрозой. В частности, ученые собрали гранулированный активированный уголь, насыщенный ПФАС, или фильтрующий материал, который удаляет вредные химические вещества из противопожарной пены.

Литий является очень ценным ресурсом для создания батарей для смартфонов, ноутбуков и электромобилей Фото: pexels.com

Вместо того чтобы рассматривать этот отработанный материал как конечный продукт, ученые использовали его в качестве исходного материала. Они создали смесь, используя пропитанный ПФАС уголь и очень соленый рассол, содержащий различные элементы.

Когда смесь быстро нагревали до 1000 градусов по Цельсию, а затем быстро охлаждали, фторид в ПФАС распадался и связывался с положительными ионами в рассоле, образуя новые соединения, включая фторид лития. Более того эта обработка превратила углерод, содержащий ПФАС, в нетоксичные отходы.

Затем ученые повторно нагрели смесь до точки кипения фторида лития, 1676 градусов по Цельсию, чтобы отделить литий. Это позволило ученым восстановить 82% доступного фторида лития с чистотой 99%.

Исследователи включили восстановленный фторид лития в электролиты литий-ионных батарей и следили за тем, как он повлияет на их производительность. Спустя месяц ученые обнаружили явные признаки того, что батареи с извлеченным литием демонстрируют более высокую и стабильную емкость.

Ученые утверждают, что их метод извлечения лития оказывает меньшее воздействие на окружающую среду и может приносить в пять раз больше прибыли, чем другие процессы.

