В Украине начинается первый проект по добыче лития: Свириденко раскрыла подробности

Правительство впервые выбрало победителя конкурса на разработку месторождения лития. Пилотным проектом определено месторождение "Участок Добра", расположенное в Кировоградской области.

Это месторождение позволит привлечь минимальный объем капитальных инвестиций в размере 179 миллионов долларов. Подробности рассказала премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

"Впервые в Украине выбран победитель конкурса на разработку месторождения лития по механизму соглашения о разделе продукции (СРП)", — сообщила чиновница.

Из этих 179 миллионов долларов 12 направят на проведение новой геологоразведки и международного аудита запасов. Еще 167 пойдет на то, чтобы организовать добычу и обогащение в случае, если будут подтверждены промышленные запасы месторождения, пояснила Свириденко.

Месторождение "Участок Добра" является лишь первым шагом Украины в плане интеграции в пути поставки партнеров. Подобные проекты привлекут в Украину современные технологии, а также создадут дополнительные гарантии безопасности.

Проект по добыче лития в Украине: кто победил в конкурсе

Конкурсный отбор осуществлялся по 100-балльной системе. К нему привлекли украинские и иностранные компании и консорциумы, которые обладают опытом в сфере разработки недр.

Победительницей стала компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC, аукционеры которой — компании Techmet и The Rock Holdings. Как утверждает Свириденко, фирма имеет значительный опыт в добыче "критически важных" полезных ископаемых.

Несмотря на это, месторождение остается в собственности украинского народа.

"Этот проект открывает беспрецедентные возможности для вхождения Украины в высококонкурентную и высокотехнологичную мировую литиевую отрасль вместе с системными американскими партнерами", — отметила Свириденко.

Напомним, в июне 2025 года издание Le Figaro сообщало, что из-за оккупации села Шевченко Украина потеряла одно из крупнейших месторождений лития.

Также ранее издание Financial Times объясняло, когда в Украине начнут добывать ископаемые в рамках соглашения по недрам с США.