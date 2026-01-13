В Україні розпочинається перший проєкт з видобутку літію: Свириденко розкрила подробиці

Уряд вперше обрав переможця конкурсу на розробку родовища літію. Пілотним проєктом визначено родовище "Ділянка Добра", розташоване у Кіровоградській області.

Це родовище дасть змогу залучити мінімальний обсяг капітальних інвестицій у розмірі 179 мільйонів доларів. Подробиці розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

"Уперше в Україні обрано переможця конкурсу на розробку родовища з літію за механізмом угоди про розподіл продукції (УРП)", — повідомила посадовиця.

З цих 179 мільйонів доларів 12 спрямують на проведення нової геологорозвідки та міжнародного аудиту запасів. Ще 167 піде на те, щоб організувати видобуток та збагачення у випадку, якщо буде підтверджено промислові запаси родовища, пояснила Свириденко.

Родовище "Ділянка Добра" є лише першим кроком України у плані інтеграції у шляхи постачання партнерів. Подібні проєкти залучать до України сучасні технології, а також створять додаткові гарантії безпеки.

Проєкт з видобутку літію в Україні: хто переміг у конкурсі

Конкурсний відбір здійснювався за 100-бальною системою. До нього залучили українські та іноземні компанії й консорціуми, які володіють досвідом у сфері розробки надр.

Переможницею стала компанія Dobra Lithium Holdings JV, LLC, аукціонери якої — компанії Techmet та The Rock Holdings. Як стверджує Свириденко, фірма має значний досвід у видобутку "критично важливих" корисних копалин.

Попри це, родовище залишається у власності українського народу.

"Цей проєкт відкриває безпрецедентні можливості для входження України у висококонкурентну та високотехнологічну світову літієву галузь разом з системними американськими партнерами", — наголосила Свириденко.

