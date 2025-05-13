Не раніше 2040 року: коли в Україні почнуть видобувати копалини в рамках угоди щодо надр зі США

Розробка родовищ у рамках угоди щодо надр між Україною і США почнеться не раніше 2040 року. Велику війну з Росією ще не закінчено, проєкти потребуватимуть величезних інвестицій.

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Близько 10 років піде тільки на пошук родовищ, повідомила британська газета Financial Times.

Видобувати нафту і газ почнуть видобувати швидше, ніж інші корисні копалини. Продовження великої війни з Росією, фрагментарні геологічні дані, сильно зруйнована інфраструктура і ризики корупції ускладнять запуск будь-якого нового проєкту, стверджують західні економісти.

"Розроблені в рамках угоди щодо надр рудники принесуть корисні копалини лише до 2040 року", — підрахували аналітики.

Брайан Менелл, генеральний директор TechMet, вітає угоду щодо рідкоземельних металів з Україною. Його компанія, підтримувана урядом США, отримає доступ до великого родовища літію в центральній Україні.

"Це нові проєкти, які потребують інвестицій, техніко-економічного обґрунтування і розроблення. У будь-якому разі це — складне завдання", — сказав він.

Угода щодо надр зі США і діяльність Інвестиційного фонду поширюється тільки на нові проєкти. Наявні об'єкти, як-от залізорудні копальні української гірничодобувної компанії Ferrexpo, а також родовище залізної руди, що розробляється компанією Black Iron, не потрапляють під її дію.

Генеральний директор Black Iron Метт Сімпсон заявив, що Шиманівське залізорудне родовище — життєво важливе для залучення інвестицій в Україну після закінчення війни.

Інша важлива перешкода — доступ до даних геологічної розвідки часів СРСР, які показують мінеральні багатства України. Їх більша частина засекречена через війну. З огляду на довгу історію видобутку корисних копалин в Україні, найкращі родовища вже розроблені, додали експерти.

"Романтична ідея про поклади літію в Україні, які можна розробляти, просто не відповідає дійсності", — заявив керівник гірничодобувної компанії, що працює в Україні.

Ендрю Форрест, австралійський гірничодобувний магнат, який пожертвував 25 млн доларів на допомогу Україні з початку війни, сказав про відсутність планів на гірничодобувні проєкти в країні.

"Ми б інвестували в Україну, щоб її підтримати, але не з точки зору найкращої можливості для нас", — додав він.

Нагадаємо, українська влада запевняє, що угода про доступ Штатів до корисних копалин вельми вигідна. Захід продовжить підтримувати Україну і покриє дефіцит бюджету майже в 40 млрд доларів.

Верховна Рада 8 травня ухвалила угоду про рідкоземельні метали зі Штатами. У документі відсутній пункт про борг України.