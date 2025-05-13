Не ранее 2040 года: когда в Украине начнут добывать ископаемые в рамках сделки по недрам с США

Разработка месторождений в рамках сделки по недрам между Украиной и США начнется не ранее 2040 года. Большая война с Россией еще не закончена, проекты потребуют огромных инвестиций.

Related video

Около 10 лет уйдет только на поиск месторождений, сообщила британская газета Financial Times.

Добывать нефть и газ начнут добывать быстрее, чем другие полезные ископаемые. Продолжение большой войны с Россией, фрагментарные геологические данные, сильно разрушенная инфраструктура и риски коррупции осложнят запуск любого нового проекта, утверждают западные экономисты.

"Разработанные в рамках сделки по недрам рудники принесут полезные ископаемые лишь к 2040 году", — подсчитали аналитики.

Брайан Менелл, генеральный директор TechMet, приветствует соглашение по редкоземельным металлам с Украиной. Его компания, поддерживаемая правительством США, получит доступ к крупному месторождению лития в центральной Украине.

"Это новые проекты, требующие инвестиций, технико-экономического обоснования и разработки. В любом случае это — сложная задача", — сказал он.

Соглашение по недрам с США и деятельность Инвестиционного фонда распространяется только на новые проекты. Существующие объекты, такие как железорудные рудники украинской горнодобывающей компании Ferrexpo, а также месторождение железной руды, разрабатываемое компанией Black Iron, не попадают под ее действие.

Генеральный директор Black Iron Мэтт Симпсон заявил, что Шимановское железорудное месторождение — жизненно важное для привлечения инвестиций в Украину после окончания войны.

Другое важное препятствие — доступ к данным геологической разведки времен СССР, которые показывают минеральные богатства Украины. Их большая часть засекречена из-за войны. Учитывая долгую историю добычи полезных ископаемых в Украине, лучшие месторождения уже разработаны, добавили эксперты.

"Романтическая идея о залежах лития в Украине, которые можно разрабатывать, просто не соответствует действительности", — заявил руководитель горнодобывающей компании, работающей в Украине.

Эндрю Форрест, австралийский горнодобывающий магнат, пожертвовавший 25 млн долларов на помощь Украине с начала войны, сказал об отсутствии планов на горнодобывающие проекты в стране.

"Мы бы инвестировали в Украину, чтобы ее поддержать, но не точки зрения самой лучшей возможности для нас", — добавил он.

Напомним, украинские власти уверяют, что сделка о доступе Штатов к полезным ископаемым весьма выгодна. Запад продолжит поддерживать Украину и покроет дефицит бюджета почти в 40 млрд долларов.

Верховная Рада 8 мая приняла соглашение о редкоземельных металлах со Штатами. В документе отсутствует пункт о долге Украины.