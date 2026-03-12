Ракета Alpha компании Firefly Aerospace вышла на орбиту впервые после серии взрывов (видео)

Это был последний запуск ракеты-носителя Alpha версии Block I. В следующий раз на орбиту полетит уже модернизированная ракета версии Block II.

12 марта успешно завершился седьмой запуск ракеты Alpha американской компании Firefly Aerospace. Это первый успех для компании после двух аварий, которые произошли в 2025 году, пишет Space.

В прошлом году у ракеты-носителя Alpha высотой 29,6 метра, произошли сразу две крупные аварии. В апреле ракета попыталась вывести в космос спутник компании Lockheed Martin, но не смогла доставить его на орбиту и взорвалась после отделения ступеней.

Затем, в сентябре 2025 года, первая ступень ракеты Alpha взорвалась во время подготовки к седьмому запуску в космос. Из-за этой аварии Firefly Aerospace перенесла дату нового запуска, пока шло расследование инцидента. Взрыв в конечном итоге был вызван "технологической ошибкой во время установки первой ступени ракеты Alpha.

12 марта в 2:50 по Киеву ракета Alpha стартовала с космодрома на базе Ванденберг в Калифорнии с полезной нагрузкой для LockheedMartin на борту.

Примерно через 2 минуты 40 секунд после старта произошло успешное разделение ступеней, и верхняя ступень продолжила полет на орбиту. Примерно через 8 минут после старта ракета вышла на орбиту на высоте 243 километра над Землей, где были размещены спутники.

Компания Firefly Aerospace признала седьмой запуск полностью успешным и это только третий раз за всю историю запусков Alpha с 2021 года, когда вся миссия прошла полностью, как и планировалось.

Это был последний полет ракеты Alpha в версии Block I. Компания Firefly Aerospace собирается модернизировать ракету, чтобы повысить ее возможности и во время следующего запуска в космос будет использоваться ракета версии Block II.

По словам представителей Firefly Aerospace, этот запуск позволил провести ключевую проверку всех систем ракеты перед ее усовершенствованием.

Ракета Alpha в версии Block II будет примерно на 2,13 метра выше своего предшественника и будет оснащена модернизированной авионикой и системами электропитания, а также улучшенной тепловой защитой.

Напоминаем, что компания Firefly Aerospace в прошлом году вошла в историю. Она стала первой частной компанией посадочный модуль которой смог успешно выполнить полностью всю миссию на Луне, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что у NASA и SpaceX возникли противоречия относительно посадочных модулей, на которых на поверхность Луны будут приземляться астронавты.