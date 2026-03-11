Посадка астронавтов на Луну: у NASA и SpaceX возникли противоречия

Новый отчет о лунных посадочных модулях предоставляет некоторые интересные сведения, ранее неизвестные общественности.

Генеральный инспектор NASA опубликовал новый отчет, в котором рассматривается управление космическим агентством контрактами на разработку лунных посадочных модулей, подписанными с компаниями SpaceX и Blue Origin. Эти посадочные модули необходимы для программы NASA "Артемида", в рамках которой астронавты должны впервые 1972 года оказаться на поверхности Луны. Программа также предусматривает создание долгосрочного поселения на Луне. Но NASA, как и SpaceX и Blue Origin, в основном хранят молчание о разработке посадочных модулей. Новый отчет предоставляет некоторые интересные сведения, ранее неизвестные общественности, пишет Arstechnica.

В целом, в отчете отмечается, что подход к заключению контрактов c компаниями SpaceX и Blue Origin оказался выгодным для NASA, но это не означает, что нет трудностей.

Одна из них связана с тем, должны ли астронавты на борту посадочного модуля Starship компании SpaceX иметь возможность брать на себя ручное управление аппаратом во время спуска на поверхность Луны.

В отчете сказано, что между NASA и SpaceX существуют разногласия относительно того, соответствует ли предлагаемый компанией Илона Маска подход к посадке на Луну требованиям космического агентства в отношении ручного управления.

В отчете отмечается, что во время каждой посадки на Луну в рамках программы "Аполлон" астронавты имели резервный метод ручного управления.

Пока NASA и SpaceX приближаются к ключевому этапу принятия решения, этот вопрос остается нерешенным. Новый отчет предполагает, что это может привести к тому, что автоматизация станет единственным методом посадки астронавтов на поверхность Луны.

Посадочный модуль Starship на Луне.Иллюстрация Фото: NASA

10 лет назад NASA и SpaceX вели аналогичные споры в процессе проектирования космического корабля Crew Dragon. Первоначально компания SpaceX хотела использовать только сенсорные экраны с ограниченным набором команд управления для астронавтов. NASA возражало и хотело, чтобы астронавты управляли аппаратами, по сути, с помощью джойстиков. Тогда удалось достичь компромисса, благодаря которому астронавты могли управлять космическими кораблями вручную, используя элементы управления на сенсорных экранах.

Но в новом отчете говорится, что система управления полетом корабля Crew Dragon была разработана на основе множества успешных миссий грузовой версии этого аппарата в космос.

У лунного посадочного модуля Starship нет таких же успешных миссий, на которые можно было бы опираться при разработке систем управления. Но система ручного управления имеет критически важное значение для выживания экипажа, говорится в отчете.

По словам генерального инспектора, проект системы ручного управления посадочного модуля от компании Blue Origin еще не разработан.

В отчете содержится и другая информация, в том числе подробности о беспилотных демонстрационных полетах, которые SpaceX и Blue Origin должны совершить до начала пилотируемых миссий на Луну. Генеральный инспектор отмечает, что эти полеты не потребуют систем жизнеобеспечения и шлюзов, как это потребуется для пилотируемых миссий.

Также будет ограниченная возможность проверить абразивное воздействие лунной пыли на оборудование жизнеобеспечения во время этих беспилотных демонстраций посадочных модулей.

