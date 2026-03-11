Новая комета может стать настолько яркой, что будет видна в небе даже днем в начале апреля

Для того, чтобы комета C/2026 A1 (MAPS) стала впечатляющим зрелищем, она должна сначала пережить близкую встречу с Солнцем.

Обнаруженная в начале этого года комета C/2026 A1 (MAPS) быстро увеличивает свою яркость и может стать видимой в небе не только после захода Солнца, но и днем. Но сначала комете нужно выжить во время пролета через верхние слои атмосферы Солнца, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Комета C/2026 A1 (MAPS) была обнаружена в январе 2026 года на расстоянии 308 миллионов километров от Солнца. Это самое далекое расстояние, на котором была обнаружена комета в Солнечной системе.

На момент открытия комета имела звездную величину 18, но с тех пор яркость кометы увеличилась в 600 раз и продолжает расти. Звездная величина определяет насколько ярким является астрономический объект. Чем ниже звездная величина, тем выше яркость. Например, звездная величина Солнца составляет минус 27. Глаз человека может увидеть в ночном небе объект, имеющий максимум звездную величину 6.

Комета C/2026 A1 (MAPS). На момент открытия комета имела звездную величину 18, но с тех пор яркость кометы увеличилась в 600 раз и продолжает расти Фото: space.com

Ученые считают, что комета C/2026 A1 (MAPS) с 5 по 14 апреля может иметь звездную величину минус 5, то есть она может стать одной из самых ярких комет 2026 года. Яркость комет увеличивается по мере их приближения к Солнцу. Кометы – это ледяные тела, ядра которых под воздействием тепла нашей звезды начинают испаряться и образуется кома кометы, состоящая из пыли и газа. Чем больше кома, тем больше света она отражает, а значит тем больше яркость кометы.

Но есть одна проблема с кометой C/2026 A1 (MAPS). Она принадлежит к группе комет, известных как околосолнечные кометы Крейца. Многие из комет Крейца после приближения к Солнцу разрушаются, хотя есть те, которым удается выжить и продолжить свое движение по Солнечной системе.

Некоторые из самых ярких комет в истории принадлежали к околосолнечным кометам Крейца. Например, такими кометами были C/1965 S1 (Икея-Секи) в 1965 году и C/2011 W3 (Лавджоя) в 2011 году. Их можно было увидеть не только ночью, но и днем.

Даже если комета C/2026 A1 (MAPS) исчезнет, все равно будут получены ее фотографии, сделанные космическим аппаратами, когда она будет находится максимально близко к Солнцу Фото: Space.com

Комета C/2026 A1 (MAPS) подлетит на максимально близкое расстояние к Солнцу 4 апреля. Она будет находится на расстоянии 159 300 км от поверхности Солнца. Это значит, что комета пролетит через верхний слой атмосферы Солнца, известный как корона, температура которого превышает 1 миллион градусов Цельсия. Поэтому существует вероятность, что комета может быть полностью разрушена.

И все же ученые считают, что, если скорость движения кометы достигнет более 1,5 миллиона км/ч, то она сможет избежать гибели. Поэтому комета может иметь звездную величину минус 5 и в течение как минимум недели может быть видна даже невооруженным глазом ночью. А 5 апреля она может быть видна даже днем, но для ее наблюдения придется использовать телескопы со специальными фильтрами, чтобы свет Солнца не повредил глаза.

Даже если комета C/2026 A1 (MAPS) исчезнет, все равно будут получены ее фотографии, сделанные космическим аппаратами, когда она будет находится максимально близко к Солнцу.

Как уже писал Фокус, знаменитая межзвездная комета 3I/ATLAS содержит неожиданные молекулы. Такого химического состава ученые обычно не наблюдают у комет в Солнечной системе.

Также Фокус писал о том, что историк считает, что Третья мировая война уже началась. Он назвал дату и явные признаки.